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Вельс - Іран: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

Сьогодні 07:00 159 0
Вельс - Іран: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Груповий етап, група В. 2-й тур
25 листопада, 2022 рік. 12:00

ВЕЛЬС - ІРАН
Стадіон Ахмед бін Алі (Аль-Раян, Катар)
Головний арбітр - 

У матчі 2 туру в групі В на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Вельсу протистоятиме збірній Ірану. Матч відбудеться у п'ятницю, 25 листопада о 12:00 за київським часом на стадіоні Ахмед бін Алі в Аль-Раяні, який вміщує 40 тисяч глядачів.

Вельс

  • Місце в рейтингу ФІФА - 19

Збірна Вельсу вдруге грає у фінальній частині ЧС з футболу. На першому своєму чемпіонаті світу у 1958 році Вельс дістався до 1/4 фіналу.

У відборі на ЧС-2022 команда посіла друге місце у групі Е та грала у стикових матчах кваліфікації. У фіналі кваліфікації, нагадаємо, Вельс переміг збірну України.

У поєдинку першого туру ЧС-2022 проти США підопічні Роберта Пейджа вирвали нічию наприкінці гри завдяки голу Гарета Бейла з пенальті (1:1).

Цікавий факт:

  • для 33-річного Гарета Бейла гра проти США стала 109-ю у кар'єрі за збірну Вельсу. За цим показником він повторив рекорд захисника Кріса Гантера, який тоді залишився у запасі.

Склад:

Воротарі: Вейн Хеннессі (Ноттінгем Форест, Англія), Денні Ворд (Лестер), Адам Девіс (Шефілд Юнайтед).

Захисники: Бен Девіс (Тоттенхем), Бенджамін Кабанго (Суонсі), Том Лок'єр (Лутон Таун), Джо Родон (Ренн, Франція), Кріс Мефам (Борнмут), Ітан Ампаду (Спеція, Італія), Кріс Гантер (Вімблдон), Неко Вільямс (Ноттінгем Форест), Коннор Робертс (Бернлі).

Півзахисники: Сорба Томас (Хаддерсфілд), Джо Аллен (Суонсі), Метт Сміт (МК Донс), Ділан Левітт (Данді Юнайтед), Гаррі Вілсон (Фулхем), Джозефф Моррелл (Портсмут), Джонатан Вільямс (Суїндон Таун), Аарон Ремсі (Ніцца, Франція), Рубін Колвілл (Кардіфф Сіті), Гарет Бейл (Лос-Анджелес ФК, США).

Нападники: Кіффер Мур (Борнмут), Марк Харріс (Кардіфф Сіті), Бреннан Джонсон (Ноттінгем Форест), Деніел Джеймс (Фулхем).

Іран

  • Місце в рейтингу ФІФА - 20

Збірна Ірану вшосте бере участь у чемпіонаті світу з футболу - утретє поспіль на чемпіонатах світу. Хоча для багатьох збірних на ЧС-2022 головною проблемою є акліматизація, Іран із нею проблем не матиме. Позаяк ближче до катарських арен Мундіалю їхати лише сусідам-аравійцям. А от валлійці звикли до інших погодних умов у листопаді-грудні.

У відборі на ЧС-2022 команда виграла групу А (25 очок) і напряму потрапила на турнір.

У першому турі мундіалю в Катарі підопічні Карлуша Кейруша розгромно поступилися збірній Англії з рахунком 2:6. Матч також запам'ятався жорстким зіткненням двох гравців Ірану, внаслідок чого голкіпер Аліреза Бейранванд вибув до кінця чемпіонату.

Цікавий факт:

  • Іран є найрейтинговішою збірною Азії станом на жовтень 2022 року.

Склад:

Воротарі: Аліреза Бейранванд (Персеполіс), Амір Абедзаде (Понферрадіна, Іспанія), Хоссейн Хоссейні (Естеглал), Паям Ніазманд (Сепахан).

Захисники: Маджид Хоссейні (Трабзонспор, Туреччина), Хоссейн Канаані (Аль-Ахлі, Катар), Шоджа Халілзаде (Аль-Ахлі, Катар), Мортеза Пурліганджи (Аль-Арабі, Катар), Садег Мохаррамі (Локомотива Загреб, Хорватія), Мілад Мохаммаді (Гент, Бельгія), Ехсан Хаджсафі (АЕК, Греція), Рамін Резаеян (Персеполіс), Аболфазл Джалалі (Естеглал).

Півзахисники: Саїд Еззатоллахі (Вайле, Данія), Алі Карімі (Кайсеріспор, Туреччина), Ахмад Нуроллахі (Шабаб Аль-Ахі, ОАЕ), Рузбе Чешмі (Естегляль), Вахід Амірі (Персеполіс), Саман Годдос (Брентфорд, Англія), Аліреза Джаханбахш (Феєнорд, Нідерланди), Алі Голізаде (Шарлеруа, Бельгія), Мехді Торабі (Персеполіс).

Нападники: Сердар Азмун (Баєр, Німеччина), Мехді Таремі (Порту, Португалія), Карім Ансаріфард (АЕК, Греція).

Група

1-й тур

  • 21 листопада | Англія - Іран | 6:2
  • 21 листопада | США - Вельс | 1:1

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  АнгліяАнглія 1 1 0 0 6-2 3
2  США США 1 0 1 0 1-1 1
3  Вельс Вельс 1 0 1 0 1-1 1
4  Іран Іран 1 0 0 1 2-6 0

2-й тур

  • 25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран
  • 25 листопада | 21:00 | Англія - США

Історія зустрічей

Команди між собою досі не грали.

Прогноз букмекерів

Фаворитом цього матчу фахівці вважають Вельс. Коефіцієнт на їхню перемогу - 2,08, на виграш Ірану - 4,20, на нічию - 3,15.

Прогноз Чемпіона

Перемога Вельсу - 2:1

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.

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