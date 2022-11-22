Усі голи чемпіонату світу з футболу-2022: оновлюється

Джерело - Чемпіон.
Із 20 листопада по 18 грудня в Катарі відбудеться фінальна стадія 22-го чемпіонату світу з футболу ФІФА 2022. Загалом на турнірі буде зіграно 64 матчі - 48 на груповій стадії і 16 у плей-оф.
Відео усіх голів онлайн в хронологічному порядку (від першого до останнього) буде доступне у цій новині в режимі реального часу.
1. Еннер Валенсія (Еквадор). Катар - Еквадор
2. Еннер Валенсія (Еквадор). Катар - Еквадор
3. Джуд Беллінгем (Англія). Англія - Іран
4. Букайо Сака (Англія). Англія - Іран
5. Рахім Стерлінг (Англія). Англія - Іран
6. Букайо Сака (Англія). Англія - Іран
7. Мехді Таремі (Іран). Англія - Іран
8. Маркус Рашфорд (Англія) - Англія - Іран
9. Джек Гріліш (Англія). Англія - Іран
10. Мехді Таремі (Іран). Англія - Іран
Затиримуються правовласником...
11. Коді Гакпо (Нідерланди). Сенегал - Нідерланди
12. Деві Клаассен (Нідерланди). Сенегал - Нідерланди
13. Тімоті Веа (США). США - Вельс
14. Гарет Бейл (Вельс). США - Вельс
15. Ліонель - Мессі (Аргентина). Аргентина - Саудівська Аравія
Новина оновлюється...