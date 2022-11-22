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Усі голи чемпіонату світу з футболу-2022: оновлюється

Сьогодні 12:38 1154 0
Усі голи чемпіонату світу з футболу-2022: оновлюється
#Чемпіонат світу 2022

Джерело - Чемпіон.

Із 20 листопада по 18 грудня в Катарі відбудеться фінальна стадія 22-го чемпіонату світу з футболу ФІФА 2022. Загалом на турнірі буде зіграно 64 матчі - 48 на груповій стадії і 16 у плей-оф.

Відео усіх голів онлайн в хронологічному порядку (від першого до останнього) буде доступне у цій новині в режимі реального часу.

1. Еннер Валенсія (Еквадор). Катар - Еквадор

2. Еннер Валенсія (Еквадор). Катар - Еквадор

3. Джуд Беллінгем (Англія). Англія - Іран

4. Букайо Сака (Англія). Англія - Іран

5. Рахім Стерлінг (Англія). Англія - Іран

6. Букайо Сака (Англія). Англія - Іран

7. Мехді Таремі (Іран). Англія - Іран

8. Маркус Рашфорд (Англія) - Англія - Іран

9. Джек Гріліш (Англія). Англія - Іран

10. Мехді Таремі (Іран). Англія - Іран

Затиримуються правовласником...

11. Коді Гакпо (Нідерланди). Сенегал - Нідерланди

12. Деві Клаассен (Нідерланди). Сенегал - Нідерланди

13. Тімоті Веа (США). США - Вельс

14. Гарет Бейл (Вельс). США - Вельс

15. Ліонель - Мессі (Аргентина). Аргентина - Саудівська Аравія

Новина оновлюється...

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