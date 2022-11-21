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Усі голи чемпіонату світу з футболу-2022: оновлюється

Сьогодні 16:15 724 0
Усі голи чемпіонату світу з футболу-2022: оновлюється
#Чемпіонат світу 2022

Джерело - Чемпіон.

Із 20 листопада по 18 грудня в Катарі відбудеться фінальна стадія 22-го чемпіонату світу з футболу ФІФА 2022. Загалом на турнірі буде зіграно 64 матчі - 48 на груповій стадії і 16 у плей-оф.

Відео усіх голів онлайн в хронологічному порядку (від першого до останнього) буде доступне у цій новині в режимі реального часу.

1. Еннер Валенсія (Еквадор). Катар - Еквадор

2. Еннер Валенсія (Еквадор). Катар - Еквадор

3. Джуд Беллінгем (Англія). Англія - Іран

4. Бакайо Сака (Англія). Англія - Іран

5. Рахім Стерлінг (Англія). Англія - Іран

Новина оновлюється...

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