Усі голи чемпіонату світу з футболу-2022: оновлюється

Джерело - Чемпіон.
Із 20 листопада по 18 грудня в Катарі відбудеться фінальна стадія 22-го чемпіонату світу з футболу ФІФА 2022. Загалом на турнірі буде зіграно 64 матчі - 48 на груповій стадії і 16 у плей-оф.
Відео усіх голів онлайн в хронологічному порядку (від першого до останнього) буде доступне у цій новині в режимі реального часу.
1. Еннер Валенсія (Еквадор). Катар - Еквадор
2. Еннер Валенсія (Еквадор). Катар - Еквадор
3. Джуд Беллінгем (Англія). Англія - Іран
4. Бакайо Сака (Англія). Англія - Іран
5. Рахім Стерлінг (Англія). Англія - Іран
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