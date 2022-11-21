Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Джерело - Чемпіон.
Фінальна стадія 22-го чемпіонату світу з футболу ФІФА відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня. 32 команди, які подолали відбірковий турнір розподілено на 8 груп. До 1/8 фіналу виходять команди, які посядуть перші дві сходинки в турнірній таблиці своєї групи.
Розклад і турнірна таблиця ЧС-2022
Група A
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Еквадор
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|2
|Сенегал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Нідерланди
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Катар
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
1-й тур
- 20 листопада | Катар - Еквадор | 0:2
- 21 листопада | 18:00 | Сенегал - Нідерланди
2-й тур
- 25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал
- 25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор
3-й тур
- 29 листопада | 17:00 | Еквадор - Сенегал
- 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар
Група B
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|1
|1
|0
|0
|6-2
|3
|2
|Вельс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|США
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Іран
|1
|0
|0
|1
|2-6
|0
1-й тур
- 21 листопада | Англія - Іран | 6:2
- 21 листопада | 21:00 | США - Вельс
2-й тур
- 25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран
- 25 листопада | 21:00 | Англія - США
3-й тур
- 29 листопада | 21:00 | Іран - США
- 29 листопада | 21:00 | Вельс - Англія
Група C
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Саудівська Аравія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Польща
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
1-й тур
- 22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія
- 22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща
2-й тур
- 26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія
- 26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика
3-й тур
- 30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина
- 30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика
Група D
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Франція
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Австралія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Данія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Туніс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
1-й тур
- 22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс
- 22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія
2-й тур
- 26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія
- 26 листопада | 18:00 | Франція - Данія
3-й тур
- 30 листопада | 17:00 | Туніс - Франція
- 30 листопада | 17:00 | Австралія - Данія
Група E
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Іспанія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Німеччина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Японія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
1-й тур
- 23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія
- 23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика
2-й тур
- 27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика
- 27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина
3-й тур
- 1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія
- 1 грудня | 21:00 | Коста-Рика - Німеччина
Група F
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Бельгія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Канада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Марокко
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Хорватія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
1-й тур
- 23 листопада | 12:00 | Марокко - Хорватія
- 23 листопада | 21:00 | Бельгія - Канада
2-й тур
- 27 листопада | 15:00 | Бельгія - Марокко
- 27 листопада | 18:00 | Хорватія - Канада
3-й тур
- 1 грудня | 17:00 | Хорватія - Бельгія
- 1 грудня | 17:00 | Канада - Марокко
Група G
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Бразилія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Сербія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Швейцарія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Камерун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
1-й тур
- 24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун
- 24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія
2-й тур
- 28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія
- 28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія
3-й тур
- 2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія
- 2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія
Група H
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Португалія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Гана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Пд. Корея
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
1-й тур
- 24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея
- 24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана
2-й тур
- 28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана
- 28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай
3-й тур
- 2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія
- 2 грудня | 17:00 | Гана - Уругвай
Правила розподілу місць
1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;
2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;
3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;
4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;
5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;
6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;
7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):
- Жовта картка: –1 бал;
- Непряма червона (дві жовті картки): –3 бали;
- Пряма червона картка: –4 бали;
- Жовта та пряма червона картки: –5 бали;
8. Жеребкування.
1/8 фіналу
- 3 грудня | 18:00 | A1 - B2
- 3 грудня | 22:00 | C1 - D2
- 4 грудня | 18:00 | D1 - C2
- 4 грудня | 22:00 | B1 - A2
- 5 грудня | 18:00 | E1 - F2
- 5 грудня | 22:00 | G1 - H2
- 6 грудня | 18:00 | F1 - E2
- 6 грудня | 18:00 | H1 - G2
1/4 фіналу
- 9 грудня | 18:00 | E1/F2 - G1/H2
- 9 грудня | 22:00 | A1/B2 - C1/D2
- 10 грудня | 18:00 | F1/E2 - H1/G2
- 10 грудня | 22:00 | D1/C2 - B1/A2
1/2 фіналу
- 13 грудня | 18:00 | E1/F2 - G1/H2 — A1/B2 - C1/D2
- 14 грудня | 22:00 | F1/E2 - H1/G2 — D1/C2 - B1/A2
За третє місце
- 17 грудня | 18:00
Фінал
- 18 грудня | 18:00