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Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

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Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Фінальна стадія 22-го чемпіонату світу з футболу ФІФА відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня. 32 команди, які подолали відбірковий турнір розподілено на 8 груп. До 1/8 фіналу виходять команди, які посядуть перші дві сходинки в турнірній таблиці своєї групи.

Розклад і турнірна таблиця ЧС-2022

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Еквадор 1 1 0 0 2-0 3
2  Сенегал 0 0 0 0 0-0 0
3  Нідерланди 0 0 0 0 0-0 0
4  Катар 1 0 0 1 0-2 0

1-й тур

  • 20 листопада | Катар - Еквадор | 0:2
  • 21 листопада | 18:00 | Сенегал - Нідерланди

2-й тур

  • 25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал
  • 25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор

3-й тур

  • 29 листопада17:00 | Еквадор - Сенегал
  • 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 1 1 0 0 6-2 3
2  Вельс 0 0 0 0 0-0 0
3  США 0 0 0 0 0-0 0
4  Іран 1 0 0 1 2-6 0

1-й тур

  • 21 листопада | Англія - Іран | 6:2
  • 21 листопада | 21:00 | США - Вельс

2-й тур

  • 25 листопада | 12:00 | Вельс - Іран
  • 25 листопада | 21:00 | Англія - США

3-й тур

  • 29 листопада | 21:00 | Іран - США
  • 29 листопада | 21:00 | Вельс - Англія

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Аргентина 0 0 0 0 0-0 0
2  Саудівська Аравія 0 0 0 0 0-0 0
3  Мексика 0 0 0 0 0-0 0
4  Польща 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія
  • 22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща

2-й тур

  • 26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія
  • 26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика

3-й тур

  • 30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина
  • 30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Франція 0 0 0 0 0-0 0
2  Австралія 0 0 0 0 0-0 0
3  Данія 0 0 0 0 0-0 0
4  Туніс 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс
  • 22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія

2-й тур

  • 26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія
  • 26 листопада | 18:00 | Франція - Данія

3-й тур

  • 30 листопада | 17:00 | Туніс - Франція
  • 30 листопада | 17:00 | Австралія - Данія

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Іспанія 0 0 0 0 0-0 0
2  Коста-Рика 0 0 0 0 0-0 0
3  Німеччина 0 0 0 0 0-0 0
4  Японія 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія
  • 23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика

2-й тур

  • 27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика
  • 27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина

3-й тур

  • 1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія
  • 1 грудня | 21:00 | Коста-Рика - Німеччина

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Бельгія 0 0 0 0 0-0 0
2  Канада 0 0 0 0 0-0 0
3  Марокко 0 0 0 0 0-0 0
4  Хорватія 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 23 листопада | 12:00 | Марокко - Хорватія
  • 23 листопада | 21:00 | Бельгія - Канада

2-й тур

  • 27 листопада | 15:00 | Бельгія - Марокко
  • 27 листопада | 18:00 | Хорватія - Канада

3-й тур

  • 1 грудня | 17:00 | Хорватія - Бельгія
  • 1 грудня | 17:00 | Канада - Марокко

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Бразилія 0 0 0 0 0-0 0
2  Сербія 0 0 0 0 0-0 0
3  Швейцарія 0 0 0 0 0-0 0
4  Камерун 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун 
  • 24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія

2-й тур

  • 28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія
  • 28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія

3-й тур

  • 2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія
  • 2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Португалія 0 0 0 0 0-0 0
2  Гана 0 0 0 0 0-0 0
3  Уругвай 0 0 0 0 0-0 0
4  Пд. Корея 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 24 листопада | 15:00 | Уругвай - Південна Корея
  • 24 листопада | 18:00 | Португалія - Гана

2-й тур

  • 28 листопада | 15:00 | Південна Корея - Гана
  • 28 листопада | 21:00 | Португалія - Уругвай

3-й тур

  • 2 грудня | 17:00 | Південна Корея - Португалія
  • 2 грудня | 17:00 | Гана - Уругвай

Правила розподілу місць

1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;
2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;
3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;
4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;
5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;
6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;
7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):
  • Жовта картка: –1 бал;
  • Непряма червона (дві жовті картки): –3 бали;
  • Пряма червона картка: –4 бали;
  • Жовта та пряма червона картки: –5 бали;
8. Жеребкування.

1/8 фіналу

  1. 3 грудня | 18:00 | A1 - B2
  2. 3 грудня | 22:00 | C1 - D2
  3. 4 грудня | 18:00 | D1 - C2
  4. 4 грудня | 22:00 | B1 - A2
  5. 5 грудня | 18:00 | E1 - F2
  6. 5 грудня | 22:00 | G1 - H2
  7. 6 грудня | 18:00 | F1 - E2
  8. 6 грудня | 18:00 | H1 - G2

1/4 фіналу

  1. 9 грудня | 18:00 | E1/F2 - G1/H2
  2. 9 грудня | 22:00 | A1/B2 - C1/D2
  3. 10 грудня | 18:00 | F1/E2 - H1/G2
  4. 10 грудня | 22:00 | D1/C2 - B1/A2

1/2 фіналу

  1. 13 грудня | 18:00 | E1/F2 - G1/H2 — A1/B2 - C1/D2
  2. 14 грудня | 22:00 | F1/E2 - H1/G2 — D1/C2 - B1/A2

За третє місце

  • 17 грудня | 18:00

Фінал

  • 18 грудня | 18:00

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