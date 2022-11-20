Венгер - про чемпіонат світу в Катарі: Це останній шанс для Роналду та Мессі

Фахівець - про очікування від ЧС-2022

Джерело - Daily Mail.

Для багатьох зіркових футболістів чемпіонат світу в Катарі може стати останнім.

Про це заявив колишній головний тренер Арсеналу Арсен Венгер.

"Я думаю, що цей чемпіонат світу є останнім шансом для великих гравців, які демонстрували свій талант в останні 10-15 років.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

У Катарі вони думатимуть: "Зараз чи ніколи". За цим буде цікаво поспостерігати, бо Мессі, Роналду, Неймар - найкращі гравці у світі. Левандовскі теж належить до таких. Усі вони думатимуть: "Це мій шанс", - зазначив Венгер.

Чемпіонат світу розпочнеться вже сьогодні, 20 листопада. У першому матчі турніру зіграють збірні Катару та Еквадору.