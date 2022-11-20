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Венгер - про чемпіонат світу в Катарі: Це останній шанс для Роналду та Мессі

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Венгер - про чемпіонат світу в Катарі: Це останній шанс для Роналду та Мессі
#Ліонель Мессі, #Кріштіану Роналду, #Арсен Венгер

Джерело - Daily Mail.

Для багатьох зіркових футболістів чемпіонат світу в Катарі може стати останнім.

Про це заявив колишній головний тренер Арсеналу Арсен Венгер.

"Я думаю, що цей чемпіонат світу є останнім шансом для великих гравців, які демонстрували свій талант в останні 10-15 років.

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У Катарі вони думатимуть: "Зараз чи ніколи". За цим буде цікаво поспостерігати, бо Мессі, Роналду, Неймар - найкращі гравці у світі. Левандовскі теж належить до таких. Усі вони думатимуть: "Це мій шанс", - зазначив Венгер.

Чемпіонат світу розпочнеться вже сьогодні, 20 листопада. У першому матчі турніру зіграють збірні Катару та Еквадору.

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