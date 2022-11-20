Матч відбудеться у вівторок, 22 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру групи D чемпіонату світу з футболу збірна Данії зіграє з Тунісом.

Матч відбудеться у вівторок, 22 листопада. Початок матчу о 15:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

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Група D

М Команда І В Н П Г О 1 Франція 0 0 0 0 0-0 0 2 Австралія 0 0 0 0 0-0 0 3 Данія 0 0 0 0 0-0 0 4 Туніс 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс

22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія

2-й тур

26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія

26 листопада | 18:00 | Франція - Данія

3-й тур