Матч відбудеться у вівторок, 22 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру групи С чемпіонату світу з футболу збірна Аргентини зіграє з Саудівською Аравією.

Матч відбудеться у вівторок, 22 листопада. Початок матчу о 12:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

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Група C

М Команда І В Н П Г О 1 Аргентина 0 0 0 0 0-0 0 2 Саудівська Аравія 0 0 0 0 0-0 0 3 Мексика 0 0 0 0 0-0 0 4 Польща 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія

22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща

2-й тур

26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія

26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика

3-й тур