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Аргентина - Саудівська Аравія: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 15:30 306 0
Матч відбудеться у вівторок, 22 листопада
Аргентина - Саудівська Аравія: де дивитися матч ЧС-2022
#Аргентина, #Саудівська Аравія, #Чемпіонат світу 2022, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру групи С чемпіонату світу з футболу збірна Аргентини зіграє з Саудівською Аравією.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у вівторок, 22 листопада. Початок матчу о 12:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Аргентина 0 0 0 0 0-0 0
2  Саудівська Аравія 0 0 0 0 0-0 0
3  Мексика 0 0 0 0 0-0 0
4  Польща 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

  • 22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія
  • 22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща

2-й тур

  • 26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія
  • 26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика

3-й тур

  • 30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина
  • 30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика
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