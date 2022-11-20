Джерело - Чемпіон.
У матчі 1-го туру групи С чемпіонату світу з футболу збірна Аргентини зіграє з Саудівською Аравією.
Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця
Матч відбудеться у вівторок, 22 листопада. Початок матчу о 12:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Група C
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Саудівська Аравія
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Польща
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
1-й тур
- 22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія
- 22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща
2-й тур
- 26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія
- 26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика
3-й тур
- 30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина
- 30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика