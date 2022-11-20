Бразилія - Сербія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група G. 1-й тур 24 листопада, 2022 рік. 21:00 БРАЗИЛІЯ - СЕРБІЯ Стадіон Лусаїл-Айконік (Лусаїл, Катар) Головний арбітр -

У матчі 1 туру в групі G на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Бразилія протистоятиме збірній Сербії. Матч відбудеться у четвер, 24 листопада о 21:00 за київським часом на стадіоні Лусаїл-Айконік в Лусаїлі, якій вміщує 80 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи збірна Швейцарії зіграє з Камеруном.

Бразилія

Місце в рейтингу ФІФА - 1

Збірна Бразилії з футболу є однією з найсильніших і найвідоміших у світі національних футбольних команд. П'ятиразовий чемпіон світу з футболу. За бразильцями закріпилося прізвисько Селесао (обрані).

У відборі на ЧС-2022 команда впевнено виграла зона Південної Америки (набрала 45 очок) і напряму потрапила на турнір.

Склад:

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль, Англія), Едерсон (Манчестер Сіті, Англія), Уевертон (Палмейрас). Захисники: Алекс Сандро (Ювентус, Італія), Бремер (Ювентус, Італія), Даніло (Ювентус, Італія), Алекс Теллес (Севілья, Іспанія), Дані Алвес (Пумас, Мексика), Едер Мілітао (Реал, Іспанія), Маркіньос (ПСЖ, Франція), Тіаго Сілва (Челсі, Англія). Півзахисники: Каземіро (Манчестер Юнайтед, Англія), Фред (Манчестер Юнайтед, Англія), Евертон Рібейро (Фламенго), Фабіньо (Ліверпуль, Англія), Лукас Пакета (Вест Хем, Англія), Бруно Гімараес (Ньюкасл, Англія). Нападники: Антоні (Манчестер Юнайтед, Англія), Габріел Мартінеллі (Арсенал, Англія), Габріел Жезус (Арсенал, Англія), Неймар (ПСЖ, Франція), Педро Абреу (Фламенго), Рафінья Діас (Барселона, Барселона), Рішарлісон (Тоттенгем), Родріго (Реал, Іспанія), Вінісіус Жуніор (Реал, Іспанія).

Сербія

Місце в рейтингу ФІФА - 21

Збірна Сербії двічі брала участь у фінальних частинах ЧС - у 2010 та 2018 роках. Груповий етап обидва рази команда не подолала.

У відборі на ЧС-2022 збірна Сербії виграла групу А і напряму потрапила на турнір.

Склад:

Воротарі: Марко Дмитрович (Севілья, іспанія), Предраг Райкович (Мальорка, Іспанія), Ваня Милинкович-Савич (Торіно, Італія). Захисники: Стефан Митрович (Хетафе, Іспанія), Нікола Миленкович (Фіорентина, Італія), Страхіня Павлович (РБ Зальцбург, Австрія), Мілош Велькович (Вердер, Німеччина), Філіп Младенович (Легія, Польща), Страхіня Еракович (Црвена Звезда) ), Срджан Бабич (Альмерія, Іспанія). Півзахисники: Неманья Гудель (Севілья, Іспанія), Сергій Милинкович-Савич (Лаціо, Італія), Саша Лукич (Торіно, Італія), Марко Груїч (Порту, Португалія), Філіп Костич (Ювентус, Італія), Урош Рачич (Брага, Португалія), Іван Ілич, Дарко Лазович (обидва – Верона, Італія), Андрій Живкович (ПАОК, Греція), Неманья Максимович (Хетафе). Нападники: Душан Тадич (Аякс, Нідерланди), Александар Мітрович (Фулгем Англія), Душан Влахович (Ювентус, Італія), Філіп Джуричич (Сампдорія, Італія), Лука Йовіч (Фіорентина, Італія), Неманья Радонич (Торіно, Італія).

Історія зустрічей

Збірні Бразилії та Сербії між собою грали двічі. У 2018 році на чемпіонаті світу бразильці святкували перемогу з рахунком 2:0. У товариському матчі у 2014 році Бразилія здолала Сербію з рахунком 1:0.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу Бразилії - 1,49, на перемогу Сербії - 7,10, на нічию - 4,40.

Прогноз Чемпіона

Перемога Бразилії - 3:1

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.