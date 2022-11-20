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Швейцарія - Камерун: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

Сьогодні 21:00 194 0
Швейцарія - Камерун: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
#Камерун, #Чемпіонат світу 2022, #ЧС-2022, #Швейцарія

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Груповий етап, група G. 1-й тур
24 листопада, 2022 рік. 12:00

ШВЕЙЦАРІЯ - КАМЕРУН
Стадіон Ель-Джануб (Ель-Вакра, Катар)
Головний арбітр - 

У матчі 1 туру в групі G на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Швейцарії протистоятиме збірній Камеруну. Матч відбудеться у четвер, 24 листопада о 12:00 за київським часом на стадіоні Ель-Джануб в Ель-Вакрі, якій вміщує 40 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи збірна Бразилії зіграє з Сербією.

Швейцарія

  • Місце в рейтингу ФІФА - 15

Збірна Швейцарії брала участь у фінальних частинах 11-ти ЧС. Тричі швейцарці виходили до 1/4 фіналу.

У відборі на ЧС-2022 команда виграла групу С (набрала 18 очок) і напряму потрапила на турнір.

Склад:

Воротарі: Янн Зоммер (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина), Грегор Кобель (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Йонас Омлін (Монпельє, Франція), Філіпп Кен (РБ Зальцбург, Австрія).

Захисники: Мануель Аканджі (Манчестер Сіті, Англія), Ерай Джемерт (Валенсія, Іспанія), Ніко Ельведі (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина), Рікардо Родрігес (Торіно, Італія), Фабіан Шер (Ньюкасл, Англія), Сільван Відмер (Майнц, Німеччина), Едімілсон Фернандеш (Майнц, Німеччина).

Півзахисники: Мішель Ебішер (Болонья, Італія), Фабіан Фрай (Базель), Ремо Фройлер (Ноттінгем Форест, Англія), Ардон Яшарі (Люцерн), Фабіан Рідер (Янг Бойз), Джибріл Соу (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Граніт Джака (Арсенал, Англія), Деніс Закарія (Челсі, Англія).

Нападники: Бріл Емболо (Монако, Франція), Крістіан Фасснахт (Янг Бойз), Ноа Окафор (РБ Зальцбург), Харіс Сеферович (Галатасарай, Туреччина), Джердан Шакірі (Чикаго, США), Ренато Штеффен (Лугано), Рубен Варгас (Аугсбург, Німеччина).

Камерун

  • Місце в рейтингу ФІФА - 43

Збірна Камеруну брала участь у фінальних частинах 7-ти ЧС. Найвищим досягненням є вихід до 1/4 фіналу. Це сталося у 1990 році.

У відборі на ЧС-2022 збірна Камеруну виграла групу D кваліфікації Африки і у стикових матчах кваліфікації пройшла Алжир (0:1, 2:1).

Склад:

Воротарі: Симон Нгапандуанбю (Марсель, Франція), Девіс Епассі (Абха, Саудівська Аравія), Андре Онана (Інтер, Італія).

Захисники: Ніколя Нкулу (Аріс, Греція), Нуху Толо (Сіетл, Австралія), Олів‘є Мбайзо (Філадельфія, США), Коллінс Фай (Аль-Тай, Саудівська Аравія), Жан-Шарль Кастеллето (Нант, Франція), Енцо Ебосс (Удінезе, Італія), Крістофер Ву (Ренн, Франція).

Півзахисники: Олів‘є Нтчам (Свонсі, Вельс), П‘єр Кунде (Олімпіакос, Греція), Мартін Онгла (Верона, Італія), Самуель Гуе (Мехелен, Бельгія), Гаель Ондуа (Ганновер, Німеччина), Андре-Франк Замбо-Ангісса (Наполі, Італія).

Нападники: Мумі Нгамале (динамо москва), Жером Нгом Мбекелі (Апеєc), Жан-П’єр Нсаме (Янг Бойз, Швейцарія), Жорж-Кевін Нкуду (Бешикташ, Туреччина), Венсан Абубакар (Аль-Наср, Саудівська Аравія ), Карл Токо Екамбі (Ліон, Франція), Бріан Мбемо (Брентфорд, Англія), Ерік Шупо-Мотінґ (Баварія, Німеччина), Крістіан Басогог (Шеньхуа, Китай), Мару Суаїбу (Котон, Бенін).

Історія зустрічей

Раніше команди між собою не грали.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу Швейцарії - 1,71, на перемогу Камеруну - 5,60, на нічию - 3,65.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.

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