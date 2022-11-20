Франція - Австралія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група D. 1-й тур 22 листопада, 2022 рік. 21:00 ФРАНЦІЯ - АВСТРАЛІЯ Стадіон Ель-Джануб (Ель-Вакра, Катар) Головний арбітр -

У матчі 1 туру в групі D на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Франції зіграє з Австралією. Матч відбудеться у вівторок, 22 листопада о 21:00 за київським часом на стадіоні Ель-Джануб в Ель-Вакрі, якій вміщує 40 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи D збірна Данії зіграє з Тунісом.

Франція

Місце в рейтингу ФІФА - 4

Збірна Франції виступала на фінальних частинах 15-ти чемпіонатів світу. У 1998 році виграла домашній ЧС. Франція є діючим чемпіоном світ, вигравши турнір у 2018 році. У2006 році французи стали срібними призерами ЧС. У 1958 та 1986 роках збірна Франції завойовувала бронзові медалі.

У відборі на ЧС-2022 команда впевнено виграла групу D (набрала 18 очок), в якій грала збірна України, і напряму потрапила на турнір.

Склад:

Воротарі: Уго Льоріс (Тоттенгем, Англія), Стів Манданда (Ренн), Альфонс Ареоля (Вест Гем, Англія). Захисники: Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед, Англія), Бенжамен Павар (Баварія, Німеччина), Преснел Кімпембе (ПСЖ), Тео Ернандес (Мілан, Італія), Люка Ернандес (Баварія, Німеччина), Вільям Саліба (Арсенал, Англія), Жюль Кунде (Барселона, Іспанія), Ібраїма Конате (Ліверпуль, Англія), Дайот Упамекано (Баварія, Німеччина). Півзахисники: Орельєн Чуамені (Реал, Іспанія), Едуардо Камавінга (Реал, Іспанія), Адріен Рабйо (Ювентус, Італія), Маттео Гендузі (Марсель), Юссуф Фофана (Монако), Жордан Верету (Рома, Італія). Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Карім Бензема (Реал, Іспанія), Антуан Грізманн (Атлетіко, Іспанія), Олів’є Жиру (Мілан, Італія), Усман Дембеле (Барселона, Іспанія), Кінгслі Коман (Баварія, Іспанія), Крістофер Нкунку (Лейпциг, Німеччина), Маркус Тюрам (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина).

Австралія

Місце в рейтингу ФІФА - 38

Збірна Австралії виступала на 5-ти ЧС. Лише одного разу команда вийшла з групи - це сталося у 2006 році.

У відборі на ЧС-2022 команда у фіналі кваліфікації ЧС від Австралії і Океанії розгромила Соломонові Острови - 5:0. А потім у тиковому матчі кваліфікації здолала ОАЕ (2:1) і у фіналі кваліфікації Австралія здолала Перу - 1:0.

Склад:

Воротарі: Ендрю Редмейн (Сідней), Метью Раян (Копенгаген, Данія), Денні Вукович (Сентрал-Кост Мерінерс). Захисники: Натаніель Аткінсон (Хартс, Шотландія), Азіз Бехіч (Данді Юнайтед, Шотландія), Мілош Дегенек (Коламбус Крю, США), Томас Денг (Альбірекс Ніігата), Фран Карачіч (Брешія, Італія), Джоел Кінг (Оденсе, Данія), Кай Роулз (Хартс, Шотландія), Гаррі Суттар (Сток Сіті, Англія), Бейлі Райт (Мідлсбро, Англія). Півзахисники: Кіану Баккус (Сент-Міррен, Шотландія), Мартін Бойл (Хіберніан, Шотландія), Джейсон Каммінгс (Сентрал-Кост Мерінерс), Кемерон Девлін (Хартс, Шотландія), Айдін Хрустич (Верона, Італія), Джексон Ірвайн (Санкт-Паулі, Німеччина), Метью Леккі (Мельбурн Сіті), Авер Мабіл (Кадіс, Іспанія), Райлі Макгрі (Мідлсбро, Англія), Аарон Муй (Селтік, Англія). Нападники: Мітчелл Дьюк (Фаджіано Окаяма, Японія), Крейг Гудвін (Аделаїда Юнайтед), Джеймі Макларен (Мельбурн Сіті), Гаранг Куол (Сентрал-Кост Мерінерс).

Історія зустрічей

Збірні Франції та Австралії між собою грали 5 раз. Три матчі були товариськими (дві перемоги Франції та одна нічия), одного разу зіграли у Кубку конференцій (перемогла Австралії - 1:0). На ЧС-2018 збірна Франції з рахунком 2:1 переграла Австралію.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу Франції - 1,25, на перемогу Австралії - 13,05, на нічию - 6,00.

Прогноз Чемпіона

Перемога Франції - 2:0.

Пряма трансляція

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