Аргентина - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група C. 1-й тур 22 листопада, 2022 рік. 12:00 АРГЕНТИНА - САУДІВСЬКА АРАВІЯ Стадіон Лусаїл Іконік (Лусаїл, Катар) Головний арбітр -

Збірні Аргентини та Саудівської Аравії відкриють програму змагань у групі С на ЧС-2022. Матч відбудеться у вівторок, 22 листопада, о 12:00 за київським часом на стадіоні Лусаїл Іконік у Лусаїлі, який вміщує 80 тисяч глядачів.

Аргентина

Місце в рейтингу ФІФА - 3

Альбіселесте є одним із традиційних фаворитів Мундіалів. Ця південноамериканська збірна двічі ставала найсильнішою у світі (1978 та 1986).

У своїй відбірковій групі Аргентина посіла 2 місце, поступившись 6 очками Бразилії. А у в червні цього року Мессі та компанія виграли першу в історії Фіналіссіму - матч за об'єднаний трофей між переможцем Копа Америка та Євро, не залишивши жодних шансів італійцям (3:0).

Цікавий факт:

Аргентині залишилося не програти 1 матч, щоб повторити серію збірної Італії без поразок (37 ігор поспіль).

Склад

Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла, Англія), Херонімо Рульї (Вільярреал, Іспанія), Франко Армані (Рівер Плейт). Захисники: Науель Моліна (Атлетіко, Іспанія), Гонсало Монтьєль (Севілья, Ісчпанія), Крістіан Ромеро (Тоттенгем, Англія), Герман Песселя (Бетіс, Іспанія), Ніколас Отаменді (Бенфіка, Португалія), Лісандро Мартінес (Манчестер Юнайтед, Англія), Маркос Акунья (Севілья, Іспанія), Ніколас Тальяфіко (Ліон, Франція), Хуан Фойт (Вільярреал, Іспанія). Півзахисники: Родріго де Пауль (Атлетіко, Іспанія), Леандро Паредес (Ювентус, Італія), Алексіс Мак Аллістер (Брайтон, Англія), Гідо Родрігес (Бетіс, Іспанія), Папу Гомес (Севілья, Іспанія), Енцо Фернандес (Бенфіка, Португалія), Ексекіель Паласіос (Баєр, Німеччина). Нападники: Анхель Ді Марія (Ювентус, Італія), Лаутаро Мартінес (Інтер, Італія), Хуліан Альварес (Манчестер Сіті, Англія), Ніколас Гонсалес (Фіорентина, Італія), Хоакін Корреа (Інтер, Італія), Пауло Дібала (Рома, Італія), Ліонель Мессі (ПСЖ, Франція).

Саудівська Аравія

Місце в рейтингу ФІФА - 51

Збірна Саудівської Аравії - явний андердог групи С. Навіть попри те, що вже всьоме візьме участь у фінальній частині ЧС. Найкращий результат - 1/8 фіналу на турнірі у США (1994).

На цьогорічну світову першість команда відібралася, вигравши свою кваліфікаційну групу від азіатської конфедерації (випередили Японію та Австралію).

Цікаві факти:

Саудівська Аравія є найменш рейтинговою збірною Мундіалю в Катарі;

саме в матчі з цією збірною Україна здобула свою першу перемогу на чемпіонатах світу та забила свій дебютний гол (2006).

Склад

Воротарі: Мохаммед Аль-Овайс (Аль-Хіляль), Мохаммед Аль Рубаї (Аль-Аглі), Наваф Аль-Акіді (Аль-Насср). Захисники: Яссер Аль-Шахрані (Аль-Хіляль), Мохаммед Аль-Бреїк (Аль-Хіляль), Алі Аль-Булаїхі (Аль-Хіляль), Сауд Абдулхамід (Аль-Хіляль), Султан Аль-Ганам (Аль-Насср), Абдулела Аль-Амрі (Аль-Насср), Абдулла Маду (Аль-Насср), Хассан Тамбакті (Аль-Шабаб). Півзахисники: Салман Аль-Фарадж (Аль-Хіляль), Салем Аль-Давсарі (Аль-Хіляль), Абдулла Отаїф (Аль-Хіляль), Мохаммед Канно (Аль-Хіляль), Абдуллела Аль-Малкі (Аль-Хіляль), Нассер Аль-Давсарі (Аль-Хіляль), Фахад Аль-Муваллад (Аль-Шабаб), Хаттан Бахебрі (Аль-Шабаб), Самі Аль-Наджеї (Аль-Насср), Алі Аль-Хассан (Аль-Насср), Абдулрахман Аль-Абуд (Аль-Іттіхад), Ріяд Шарахілі (Абха). Нападники: Фірас Аль-Бураїкан (Аль-Фатех), Салех Аль-Шехрі (Аль-Хіляль), Хаїтхам Асірі (Аль-Ахлі).

Історія зустрічей

Команди зустрічалися двічі. Товариська гра 2012 року завершилася нульовою нічиєю, а матч Кубка конфедерацій-1992 виграла Аргентина з рахунком 3:1.

Прогноз букмекерів

Латиноамериканська збірна - очевидний фаворит, на думку букмекерських компаній. Коефіцієнт на перемогу Аргентини - 1,17, на перемогу Саудівської Аравії - 21,00, на нічию - 7,50.

Прогноз Чемпіона

Перемога Аргентини - 3:0.