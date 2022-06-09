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ФІФА виключила збірну Еквадору з-поміж учасників ЧС-2022 у Катарі - ЗМІ

Сьогодні 13:54 437 0
Збірна Чилі подала скаргу на Еквадор
ФІФА виключила збірну Еквадору з-поміж учасників ЧС-2022 у Катарі - ЗМІ
#ФІФА, #ЧС-2022

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) усуне збірну Еквадору з-поміж команд-учасниць чемпіонату світу-2022 у Катарі. Її замінить Чилі.

Про це повідомляє Azteca.

Це рішення було ухвалено після розгляду суперечки між футбольними федераціями Еквадору та Чилі через можливу фальсифікацію документів еквадорського футболіста Байрона Кастільйо.

Річ у тому, що були знайдені документи, які підтверджують фіктивність офіційно вказаних даних гравця. В тому числі в них відрізняється дата та місце народження, а також він є громадянином Колумбії.

Якщо ФІФА прийме сторону Чилі в розгляді справи, Еквадору зарахують технічні поразки у очних зі збірною Чилі зустрічах (у яких Кастільо брав участь). Завдяки очкам у цих матчах команда потрапить на турнір у Катарі.

Нагадаємо, ФІФА планує змінити тривалість матчів на ЧС-2022.

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