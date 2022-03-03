ФІФА не буде шукати заміну Росії у стиках ЧС-2022 з Польщею

ФІФА не замінить Росію у стиках ЧС-2022

Польща автоматично вийде у фінал плей-оф відбору ЧС-2022 після усунення Росії.

Про це повідомляє Przegląd Sportowy з посиланням на джерело у Польському футбольному союзі.

ФІФА не має наміру шукати заміну для збірної Росії. Таким чином, Польща автоматично вийшла у фінал стиків, де зіграє із Чехією чи Швецією.

Офіційного рішення ФІФА з цього приводу поки що немає, але очікується, що воно буде озвучено до п'ятниці.

ФІФА розглядала кілька варіантів, але вони створили багато проблем. Був варіант із проведенням триматчевого протистояння між Польщею, Швецією та Чехією, але виникли складнощі з логістикою та розкладом.

Замінити Росію у стиках могли Словаччина чи Угорщина. Однак у кожної з цих команд вже заплановані матчі, і їхнє скасування призведе до втрат.

Раніше зі збірною Росії відмовилися грати Польща, Чехія, Швеція, Англія, Албанія, Норвегія, Вельс, Швейцарія та Ірландія.

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