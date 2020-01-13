Нові технології іноді роблять дива! Наприклад, дозволяють паралізованій людині пробігти марафон. І це не мрії чи сюжет фантастичного роману.

Адам Горлицький, який паралізований від талії, пробіг 42 кілометри в екзоскелеті за 33 години, 50 хвилин та 23 секунди, пише CNN.

Марафон проводили в місті Чарльстон, США. Це вже друга спроба чоловіка пробігти марафон. Перша була в березні 2019 року. Він пробіг 27 кілометрів, але потім зупинився.

Горлицький побив рекорд британця Сімона Кіндлсайда, який у 2018 році пробіг 42 кілометри за 36 годин за 46 хвилин.

"Вже рік, як я намагався побити рекорд Симона. Тепер, коли я перетнув фінішну лінію, я зовсім по-іншому ставлюсь до нього та всіх, хто пробіг марафон в екзоскелеті. Це зовсім не легко", – каже Горлицький.

Екзоскеле́т — пристрій, призначений для поповнення втрачених функцій, збільшення сили м'язів людини й розширення амплітуди рухів шляхом зовнішнього каркаса і привідних елементів.

У 2005 році Адам потрапив у автокатастрофу.

Лікарі сказали, що він ніколи не зможе ходити, але через 10 років після аварії, він вже став першою людиною, яка взяла участь у пробігу за допомогою роботизованого екзоскелету.