Джерело - Чемпіон.
Привіт! Ми в пошуках Редактора розділу Спорт.
Вимоги до потенційно успішного кандидата:
- досвід роботи зі спортивними новинами;
- знання українського та світового спорту;
- досвід роботи в інтернет-ЗМІ;
- обов'язкова наявність вдома Інтернет та широкого пакета ТБ;
- готовність працювати у гнучкому графіку;
- грамотність, уважність до деталей (обов’язково перевіримо);
- здатність працювати в інтенсивному режимі;
- знання англійської (без цього зараз нікуди);
- відповідальність, порядність, пунктуальність.
Обов’язки нашого майбутнього колеги:
- моніторинг інформаційного простору;
- визначення пріоритетних матеріалів;
- написання новин та матеріалів;
- проведення онлайн-трансляцій;
- робота з фото та відео;
- робота із соцмережами.
Натомість ми пропонуємо:
- роботу в престижному незалежному медіахолдингові;
- можливості для зростання та самореалізації;
- досвідчені колеги, у яких є чому повчитись;
- гідний рівень фінансової винагороди;
- можливість працювати віддалено.
Якщо ти впізнав/ла себе в описі й у тебе є величезне бажання вчитися і розвиватися, тоді швидше надсилай своє резюме на kateryna.lotohova@pravda.ua.
У разі позитивної відповіді ми зв'яжемось з тобою впродовж 2 тижнів.