Головне
Боснійці назвали список гравців на матч проти України
Сьогодні 14:11 251
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 14:16 127
Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі
Сьогодні 12:45 224
Жеребкування Індіан-Веллса-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць
Сьогодні 11:21 909
Баварія прийме Лаціо, Реал Сосьєдад - ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 432
Кременчук зрівняв рахунок у півфінальній серії чемпіонату України проти Дніпра
Вчора 20:27 4238 1
Чемпіонські бої Усика, Гвоздика, Берінчика й Ломаченка: чого очікувати Україні в 2024 році
Вчора 16:06 5958 2
КДК УАФ зарахував Олександрії технічну поразку в матчі з Шахтарем
Вчора 13:47 7865 5
Сила Шахтаря, скромність Динамо, провал лідера. Підсумки 19 туру УПЛ
Вчора 13:13 573 1
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Вчора 12:12 90264
Прямі трансляції

Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин

Сьогодні 14:16 127 0
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин

Джерело - Чемпіон.

Привіт! Ми в пошуках Редактора розділу Спорт.

Вимоги до потенційно успішного кандидата:

  • досвід роботи зі спортивними новинами;
  • знання українського та світового спорту;
  • досвід роботи в інтернет-ЗМІ;
  • обов'язкова наявність вдома Інтернет та широкого пакета ТБ;
  • готовність працювати у гнучкому графіку;
  • грамотність, уважність до деталей (обов’язково перевіримо);
  • здатність працювати в інтенсивному режимі;
  • знання англійської (без цього зараз нікуди);
  • відповідальність, порядність, пунктуальність.

Обов’язки нашого майбутнього колеги:

  • моніторинг інформаційного простору;
  • визначення пріоритетних матеріалів;
  • написання новин та матеріалів;
  • проведення онлайн-трансляцій;
  • робота з фото та відео;
  • робота із соцмережами.

Натомість ми пропонуємо:

  • роботу в престижному незалежному медіахолдингові;
  • можливості для зростання та самореалізації;
  • досвідчені колеги, у яких є чому повчитись;
  • гідний рівень фінансової винагороди;
  • можливість працювати віддалено.

Якщо ти впізнав/ла себе в описі й у тебе є величезне бажання вчитися і розвиватися, тоді швидше надсилай своє резюме на kateryna.lotohova@pravda.ua.

У разі позитивної відповіді ми зв'яжемось з тобою впродовж 2 тижнів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Визначилась сума призових, яку отримала Костюк за виступ на турнірі в Сан-Дієго Визначилась сума призових, яку отримала Костюк за виступ на турнірі в Сан-Дієго 1061
Жеребкування Індіан-Веллса-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць Жеребкування Індіан-Веллса-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць 909
Чемпіонські бої Усика, Гвоздика, Берінчика й Ломаченка: чого очікувати Україні в 2024 році Чемпіонські бої Усика, Гвоздика, Берінчика й Ломаченка: чого очікувати Україні в 2024 році 5958 2
Без Ярмоленка: став відомий склад делегації збірної України на матч плей-оф відбору на Євро-2024 Без Ярмоленка: став відомий склад делегації збірної України на матч плей-оф відбору на Євро-2024 1205
Кременчук зрівняв рахунок у півфінальній серії чемпіонату України проти Дніпра Кременчук зрівняв рахунок у півфінальній серії чемпіонату України проти Дніпра 4238 1
Володимиру Безсонову - 66: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста Володимиру Безсонову - 66: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста 6541
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11080
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29748
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37215
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165005 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80190
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69234