Троє українців вийшли в третє коле юніорського Australian Open

Троє українських тенісистів подолали друге коло юніорського Australian Open, який триває у Мельбурні.

Микита Білозерцев у статусі шостого сіяного у трьох сетах переграв американця Віхана Редді з рахунком 4:6, 6:1, 6:4.

17-річна киянка Антоніна Сушкова впоралася з місцевою тенісисткою Еллен Хірші – 6:2, 2:6, 7:5.

14-річна Софія Бєлінська без проблем розібралась з румунською тенісисткою Маєю Ілінкою Бурческу – 6:0, 6:4.

Єдиною українкою, що завершила виступи на юніорському AO-2026 стала Поліна Скляр. 15-річна одеситка, що подолала кваліфікацію не зуміла подужати третю сіяну француженку Ксенію Єфрємову.

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Юніори, друге коло, 27 січня

Микита Білозерцев (Україна) – Віхан Редді (США) 4:6, 6:1, 6:4

Антоніна Сушкова (Україна) – Еллен Хірші (Австралія) 6:2, 2:6, 7:5

Софія Бєлінська (Україна) – Мая Ілінка Бурческу (Румунія) 6:0, 6:4

Ксенія Єфрємова (Франція) – Поліна Скляр (Україна) 6:2, 1:6, 6:0

У наступному раунді змагань представники України зіграють з наступними суперниками.

Суперники українців у третьому колі юніорського Australian Open

Микита Білозерцев (Україна) – Куан-Шоу Чен (Тайвань)

Антоніна Сушкова (Україна) – Теа Фродін (США)

Софія Бєлінська (Україна) – Єкатерини Тупіцина (–)

Зазначимо, що Софія Бєлінська та Поліна Скляр отримають грошові гранти від ITF у 2026 році за програмою розвитку молодих талантів.