Світоліна впевнено вийшла у чвертьфінал престижного турніру в Римі

Еліна Світоліна (14) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в італійському Римі. В 1/8 фіналу змагань перша ракетка України без проблем обіграла американку Даніель Коллінз (35).

Зустріч тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.

На відміну від двох попередніх матчів, Світоліна одразу увійшла в гру і зробила брейк у першому ж геймі. Незважаючи на миттєву відповідь суперниці, перевага на корті залишалася за Еліною, і невдовзі вона знову взяла подачу Коллінз.

До кінця сету потрібно було тримати свої гейми, з чим українка без особливих складнощів упоралася – 6:4.

Друга партія склалася ще простіше. Світоліна заграла більш агресивно, і Коллінз просто не могла нічого протиставити напору нашої тенісистки. Американка цілком могла отримати "бублика", адже рахунок був 5:0, але Еліна трішки зарано повірила в перемогу і напомилялася на два гейми для суперниці. Однак опанувала себе й спокійно подала на матч.

She’s simply sensational 🤩@ElinaSvitolina played an exceptional match in order to secure her spot in the quarterfinals, defeating Collins 6-4, 6-2.#IBI25 pic.twitter.com/WNEGuc4Qo1 — wta (@WTA) May 12, 2025

За матч Світолііна 3 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок (3 з них – у геймі за рахунку 5:0 у другому сеті) та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 6 разів помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, ґрунт

Призовий фонд: $6,911,032

1/8 фіналу, 12 травня

Еліна Світоліна (Україна) – Даніель Коллінз (США) 6:4, 6:2

Це була четверта зустріч суперниць, українка зрівняла рахунок, 2:2. У наступному колі змагань Світоліна зіграє проти ще однієї американки, Пейтон Стернс (42).

Еліна вигравала титул в Римі у 2017 та 2018 роках. Загалом же Світоліна вп'яте вийшла у чвертьфінал на кортах столиці Італії. Минулого року вона зупинилася на стадії 1/8 фіналу.

Нагадаємо, що у другому колі змагань у столиці Італії Світоліна перемогла іспанку Джессіку Бузас Манейро (72), а у третьому раунді дотиснула американку Гейлі Баптист (90).