Світоліна слідом за Костюк вийшла у чвертьфінал турніру в Монреалі

Еліна Світоліна (13) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 у канадському Монреалі. У четвертому колі змагань перша ракетка України вибила з боротьби американку Аманду Анісімову (7). фіналістку Вімблдона 2025.

Гра тривала 1 годину 27 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:1.

Незважаючи на розгромний рахунок, простою зустріч для Еліни не назвеш. Тенісистки обмінялися брейками на початку стартового сету, а у 7-8 геймах кожна втримала свою подачу з кількох брейк-пойнтів. За рахунку 5:4 на свою користь Світоліна у важкому геймі на прийомі реалізувала другий сет-пойнт і забрала партію, 6:4.

Другий сет, хоч і був на два гейми коротшим за перший, але тривав на 3 хвилини довше. Справа в тому, що за 1:1 боротьба на подачі українки тривала більш ніж 10 хвилин, хоча починалося все з 40:0. Світоліна забрала гейм лише з восьмого гейм-пойнту, зумівши відіграти три брейк-пойнти Анісімової.

Тут же Еліна зробила брейк, після чого втримала свою подачу, попри подвійний брейк-пойнт суперниці. І тільки за рахунку 4:1 все пішло легко й невимушено. Світоліна стала чвертьфіналісткою турніру в Монреалі.

Огляд матчу

Еліна за матч 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 4 брейки. На рахунку її суперниці 4 ейси, 4 помилки на подачі та 1 брейк з 9 можливостей.

Omnium National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000

Монреаль, Канада, хард

Призовий фонд: $5,152,599

Четверте коло, 3 серпня

Еліна Світоліна (Україна) – Аманда Анісімова (США) 6:4, 6:1

Суперниці зустрічалися вп'яте, чотири перемоги на рахунку українки. У наступному раунді змагань Світоліна зіграє проти Наомі Осаки (49, Японія).

30-річна українка вчетверте в сезоні вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 й учетверте в кар'єрі зіграє на цій стадії канадського "тисячника" (змагання у Монреалі та Торонто чергуються за роками).

Нагадаємо, що у другому колі змагань у Монреалі Еліна обіграла росіянку Каміллу Рахімову (62), а у третьому розгромила ще одну представницю країни-агресорки Анну Калінскую (31).

У чвертьфінал канадського турніру після вольової перемоги над Маккартні Кесслер (32, США) пробилася й інша українка, Марта Костюк.