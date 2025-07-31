Костюк перемогла ексросіянку і вийшла у четверте коло престижного турніру в Монреалі

Марта Костюк (28) у третьому колі турніру серії WTA 1000 у канадському Монреалі перемогла п'ятнадцяту сіяну Дар'ю Касаткіну (18), яка цього року змінила громадянство з російського на австралійське.

Гра тривала 2 години 28 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 6:3, 7:6(4).

Початок зустрічі Костюк зовсім не вдався. Касаткіна повела 4:1 у першому сеті і не без проблем, але втримала свою перевагу – 6:3. Марта більше доводила щось тренерці Сандрі Заневській, ніж грала в теніс.

Проте надалі ситуація на корті змінилася. У другій партії вже українка повела 4:1, і після ряду послідовних брейків зрівняла рахунок у зустрічі.

Третій сет став найвпертішим і найцікавішим. У першому його геймі на власному гейм-пойнті Костюк у традиційному для себе стилі подала з руки і виграла розіграш. Тут же українка зробила брейк, однак суперниця швидко відігралася.

За рахунку 4:4 Марта віддала свою подачу, після чого не дозволила подати на матч Касаткіній. Справа дійшла до вирішального тай-брейку, де в другому розіграші, захищаючись, Костюк впала на корт, встигла підвестися і в підсумку забити шикарний вінерс.

Сплеску позитивних емоцій українці вистачило, щоб довести тай-брейк до переможного завершення – 7:4.

Костюк за матч 4 рази подала навиліт, зробила 9 подвійних помилок та 7 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 11 помилок на подачі та 7 брейків.

Omnium National Bank Open presented by Rogers – WTA 1000

Монреаль, Канада, хард

Призовий фонд: $5,152,599

Третє коло, 31 липня

Марта Костюк (Україна) – Дар'я Касаткіна (Австралія) 3:6, 6:3, 7:6(4)

Суперниці зустрічалися ввосьме, українка зрівняла рахунок, 4:4. У наступному раунді змагань Костюк зіграє проти Маккартні Кесслер (32, США).

Нагадаємо, на старті турніру в Монреалі Марта обіграла чешку Маркету Вондроушову (63), перервавши серію з шести поразок поспіль.

Проти ночі 1 серпня матч третього кола проведе Даяна Ястремська (35) проти Емми Наварро (11, США).

Напередодні у третє коло одиночного розряду пробилися українки Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева.