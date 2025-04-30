Костюк обіграла чергову росіянку і вийшла у чвертьфінал турніру в Мадриді

Марта Костюк (36) вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У грі 1/8 фіналу змагань вона обіграла росіянку Анастасію Потапову (39).

Матч завершився за 1 годину 21 хвилину з рахунком 6:3, 6:2 на користь другої ракетки України.

Тактика Костюк стала зрозумілою з початку матчу. Марта намагалася постійно змінювати ритм гри, примушуючи росіянку, яка звикла атакувати, постійно думати, як правильно підходити до кожного м'яча. За великим рахунком, Потаповій пристосуватися до тенісу суперниці не вдалося до кінця поєдинку.

Уже в першому геймі стартового сету Костюк зробила брейк. Єдиний шанс взяти подачу українки так звана "нейтралка" мала у четвертому геймі. Однак брейк-пойнт Марта відіграла, а на довершення своєї переваги ще й прийняла на партію – 6:3.

Початок другого сету був чудовим для українки – 4:0. У п'ятому геймі на подачі Костюк зав'язалася боротьба, і стався найнеприємніший момент гри. Під час виходу до сітки Марта перечепилася за власну ногу й болісно впала. На щастя, обійшлося без серйозних пошкоджень, проте довелося викликати на корт лікаря й заклеювати пластирем подряпане коліно.

Після медичного таймауту Потаповій вдалося виграти два гейми, поки Костюк оговтувалася від наслідків падіння. Проте на цьому досягнення росіянки закінчилися. Марта знову забрала гру під контроль і здобула впевнену перемогу. Росіянці залишалося тільки голосно матюкатися кудись у простір.

Marta’s Moment 💫@marta_kostyuk rallies her way into the quarterfinals after a dominate performance against Potapova, 6-3, 6-2!#MMOPEN pic.twitter.com/GEqV1UCOFw — wta (@WTA) April 29, 2025

За матч Костюк не подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 2 ейси, 4 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: $8,963,700

1/8 фіналу, 29 квітня

Марта Костюк (Україна) – Анастасія Потапова (-) 6:3, 6:2

Це була четверта зустріч суперниць, українка зрівняла рахунок, 2:2. У наступному раунді змагань Костюк зіграє проти першої ракетки світу Аріни Сабалєнки (-).

Зазначимо, що Марта раніше ніколи не заходила в Мадриді далі другого кола.

29 квітня у чвертьфінал турніру в столиці Іспанії пройшла Еліна Світоліна, яка перемогла грекиню Марію Саккарі.

Нагадаємо, що Марта Костюк у другому колі турніру в Мадриді здолала британку Емму Радукану, а у третьому раунді змагань перемогла росіянку Вероніку Кудерметову.