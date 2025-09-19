Збірна України поступилася Італії в парі і не вийшла у фінал КБДК

Жіноча збірна України з тенісу не зуміла вийти у фінал Кубку Біллі Джин Кінг. У вирішальній парній зустрічі матчевого протистояння з чинними чемпіонками турніру італійками Марта Костюк і Людмила Кіченок поступилися Сарі Еррані та Жасмін Паоліні.

Гра тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 3:6.

Капітан збірної України Ілля Марченко на парну зустріч вирішив поставити не дует сестер Кіченок, а Людмилу разом з Мартою Костюк, яка виграла у Шеньчжені два одиночні поєдинки. На жаль, проти топових парниць Еррані та Паоліні це не допомогло.

Перший сет пішов на підлаштування наших дівчат одна до одної, й італійки легко здобули в ньому перемогу – 6:2.

На старті другої партії Костюк взяла на себе роль лідерки дуету. Українкам вдалося повести з брейком 3:1. Однак на більше наших тенісисток не вистачило. Еррані та Паоліні забрали п'ять геймів поспіль і виграли зустріч.

За поєдинок Костюк і Кіченок не подавали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 2 брейки. Їхні суперниці теж не виконували ейсів, 1 раз помилилися на подачі та зробили 5 брейків.

Кубок Біллі Джин Кінг

Півфінал, Шеньчжень, хард, зал

Україна – Італія 1:2

Парний матч, 19 вересня

Марта Костюк/Людмила Кіченок (Україна) – Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) 2:6, 3:6

Загальний рахунок матчу став 2:1 на користь італійок, які пройшли у фінал турніру.

У вирішальній зустрічі командного турніру 21 вересня збірна Італії протистоятиме або США, або Великій Британії.

Команда України вперше зіграла у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг і дійшла до свого дебютного півфіналу.

Нагадаємо, що 19 вересня поєдинок других номерів збірних у матчі Україна – Італія виграла Марта Костюк. Натомість Еліна Світоліна поступилася Жасмін Паоліні в зустрічі лідерок команд.