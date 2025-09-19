Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Збірна України поступилася Італії в парі і не вийшла у фінал КБДК

Станіслав Матусевич — 19 вересня 2025, 18:47
Збірна України поступилася Італії в парі і не вийшла у фінал КБДК
Людмила Кіченок
Getty images

Жіноча збірна України з тенісу не зуміла вийти у фінал Кубку Біллі Джин Кінг. У вирішальній парній зустрічі матчевого протистояння з чинними чемпіонками турніру італійками Марта Костюк і Людмила Кіченок поступилися Сарі Еррані та Жасмін Паоліні.

Гра тривала 1 годину 20 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 3:6.

Капітан збірної України Ілля Марченко на парну зустріч вирішив поставити не дует сестер Кіченок, а Людмилу разом з Мартою Костюк, яка виграла у Шеньчжені два одиночні поєдинки. На жаль, проти топових парниць Еррані та Паоліні це не допомогло.

Перший сет пішов на підлаштування наших дівчат одна до одної, й італійки легко здобули в ньому перемогу – 6:2.

На старті другої партії Костюк взяла на себе роль лідерки дуету. Українкам вдалося повести з брейком 3:1. Однак на більше наших тенісисток не вистачило. Еррані та Паоліні забрали п'ять геймів поспіль і виграли зустріч.

За поєдинок Костюк і Кіченок не подавали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 2 брейки. Їхні суперниці теж не виконували ейсів, 1 раз помилилися на подачі та зробили 5 брейків.

Кубок Біллі Джин Кінг
Півфінал, Шеньчжень, хард, зал
Україна Італія 1:2
Парний матч, 19 вересня

Марта Костюк/Людмила Кіченок (Україна) – Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія) 2:6, 3:6

Загальний рахунок матчу став 2:1 на користь італійок, які пройшли у фінал турніру.

У вирішальній зустрічі командного турніру 21 вересня збірна Італії протистоятиме або США, або Великій Британії.

Команда України вперше зіграла у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг і дійшла до свого дебютного півфіналу.

Нагадаємо, що 19 вересня поєдинок других номерів збірних у матчі Україна – Італія виграла Марта Костюк. Натомість Еліна Світоліна поступилася Жасмін Паоліні в зустрічі лідерок команд.

Людмила Кіченок Марта Костюк Кубок Біллі Джин Кінг Сара Еррані Жасмін Паоліні Жіноча збірна України з тенісу

Марта Костюк

Костюк – про виграний поєдинок у півфіналі КБДК: Щаслива, що впоралася за два сети
Костюк здобула для України першу перемогу в півфіналі КБДК
Визначилися склади збірних України та Італії на півфінал КБДК
Матч із чинними чемпіонками: анонс півфіналу КБДК Україна – Італія
Костюк і Світоліна випробували себе в незвичному челенджі, обравши десятку найкращих тенісисток

Останні новини