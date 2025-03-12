Світоліна з камбеком обіграла Пегулу на шляху до чвертьфіналу в Індіан-Веллсі
Еліна Світоліна обіграла четверту ракетку світу, американку Джессіку Пегулу, в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі.
Трисетовий матч завершився з рахунком 5:7, 6:1, 6:2 на користь українки.
Перший сет проходив у рівній боротьбі. Перемогу в ньому здобула четверта ракетка світу.
Одеситка в другому сеті показала високий рівень гри, що дозволило впевнено реваншуватися – 6:1.
Третій сет почався з брейку Еліни, але через зливу тенісистки покинули корт. Пауза тривала майже три години.
Після повернення Пегула забрала подачу Світоліної, але потім українка все одно довела гру до перемоги.
Поєдинок тривав 2 години 2 хвилини. Еліна подала 4 подачі навиліт при 7 подвійних помилках. Вона реалізувала 5 брейк-пойнт із 12. Пегула подала 1 ейс і зробила 3 подвійні помилки. Джессіка реалізувала 2 брейк-пойнти з 3.
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Четверте коло, 11 березня
Еліна Світоліна (Україна) – Джессіка Пегула (США) 5:7, 6:1, 6:2
Це була восьма зустріч суперниць і третя перемога одеситки. Місяць тому вона поступилася Пегулі на турнірі аналогічної категорії у катарській Досі.
У наступному колі змагань Світоліна зустрінеться з переможницею пари Єлена Рибакіна (7, Казахстан) – Мірра Андрєєва (11, -).
Найкращим результатом Еліни на турнірі в Індіан-Веллсі є півфінал у 2019 році.
Нагадаємо, що у другому колі Світоліна впоралася з американкою Ешлін Крюгер (41), а у третьому раунді обіграла ще одну представницю США Даніель Коллінз (14).