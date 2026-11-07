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Світоліна: Не можу сказати, що маю якесь загальне відчуття щасливого життя

Денис Іваненко — 7 листопада 2026, 10:29
Світоліна: Не можу сказати, що маю якесь загальне відчуття щасливого життя
Еліна Світоліна
Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна напередодні старту Підсумкового турніру розповіла про труднощі, з якими стикалася протягом 2026 року.

Про це повідомляє BTU.

"Так, цей рік був непростим. У мене було багато різних думок і переживань, дуже насичений графік. Жити під постійною увагою громадськості теж нелегко. Усе, що ти робиш, стає предметом обговорення, люди можуть оцінювати та коментувати кожен твій крок. Це непросто, але ми професійні спортсменки, і це частина нашого життя.

Я намагаюся зосереджуватися на тому, що можу контролювати, і щодня знаходити для себе маленькі моменти щастя. Напевно, я не можу сказати, що маю якесь загальне відчуття щасливого життя, зважаючи на те, з чим мені доводиться стикатися щодня. Але я можу створювати щасливі моменти разом із людьми, які мене оточують. Це те, що залежить від мене, і те, заради чого я продовжую жити та рухатися вперед", – сказала Світоліна.

Зазначимо, що Еліна вперше з 2019 року пробилася на WTA Finals. Підсумковий турнір стартує 8 листопада в Індіан-Веллсі.

Українка опинилась у групі 2, де зіграє з Аріною Сабалєнка, Міррою Андрєєвою та Кароліною Муховою. Для виходу до півфіналу треба буде посісти перше або друге місце у квартеті.

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Нагадаємо, що раніше Світоліна оголосила про розлучення із французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Пара має спільну донечку Скай.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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