Світоліна: Не можу сказати, що маю якесь загальне відчуття щасливого життя

Перша ракетка України Еліна Світоліна напередодні старту Підсумкового турніру розповіла про труднощі, з якими стикалася протягом 2026 року.

Про це повідомляє BTU.

"Так, цей рік був непростим. У мене було багато різних думок і переживань, дуже насичений графік. Жити під постійною увагою громадськості теж нелегко. Усе, що ти робиш, стає предметом обговорення, люди можуть оцінювати та коментувати кожен твій крок. Це непросто, але ми професійні спортсменки, і це частина нашого життя.

Я намагаюся зосереджуватися на тому, що можу контролювати, і щодня знаходити для себе маленькі моменти щастя. Напевно, я не можу сказати, що маю якесь загальне відчуття щасливого життя, зважаючи на те, з чим мені доводиться стикатися щодня. Але я можу створювати щасливі моменти разом із людьми, які мене оточують. Це те, що залежить від мене, і те, заради чого я продовжую жити та рухатися вперед", – сказала Світоліна.