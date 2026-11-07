Тут немає легких матчів: Світоліна – про очікування від Підсумкового турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилась враженнями від повернення на Підсумковий турнір.

Про це повідомляє BTU.

"Я дуже пишаюся тим, що після стількох років зусиль знову змогла повернутися до вісімки найкращих. Це неймовірне відчуття. Я дуже рада бути тут та отримати можливість показати хороший теніс. Тут немає легких матчів, тому від самого початку потрібно бути максимально готовою як психологічно, так і фізично. Думаю, це навіть добре, враховуючи, що це останній турнір сезону", – сказала Еліна.

Також одеситка розповіла про свій фізичний стан перед стартом змагань. Вона заявила, що пауза у виступах пішла їй на користь:

"У мене було кілька тижнів на підготовку. Після Уханя я почувалася дуже втомленою, тому що постійно доводилося викладатися, продовжувати боротьбу та водночас не знати, чи вдасться взагалі кваліфікуватися на Підсумковий турнір. Тому я використала цей час, щоб добре відпочити та фізично відновитися. Потім змогла повернутися до тренувань і попрацювати над силовою підготовкою. Зараз почуваюся добре. Залишилося ще кілька днів, щоб завершити підготовку. Уже не можу дочекатися початку турніру".

Зазначимо, що Еліна вперше з 2019 року пробилася на WTA Finals. Тоді вона поступилась у фіналі, а у 2018-му українка вигравала цей турнір.

За результатами жеребкування Світоліна опинилась у групі 2, де зіграє з Аріною Сабалєнка, Міррою Андрєєвою та Кароліною Муховою. Для виходу до півфіналу треба буде посісти перше або друге місце у квартеті.

Свій шлях на турнірі Еліна розпочне 9 листопада протистоянням із "нейтральною" Андрєєвою. Матч відбудеться другим запуском.