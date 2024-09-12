Страхова пробилась у чвертьфінал турніру у Гвадалахарі

Українська тенісистка Валерія Страхова, разом із представницею Іспанії Івонне Кавальє-Реймерс, здолала пару Юдіс Чонг (Гонконг)/Софія Санчес (Мексика) у першому колі турніру WTA 500 у Гвадалахарі, Мексика.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:4.

Обидва дуети жодного разу не подали навиліт, суперниці українки допустилися двох подвійних помилок (0 у Страхової), а також використали 2 з 4 брейкпойнтів. (4 з 11 в українки).

Guadalajara Open Akron — WTA 500

Гвадалахара, Мексика

Хард

Перше коло, 12 вересня

Валерія Страхова (Україна)/ Івонне Кавальє-Реймерс (Іспанія) — Юдіс Чонг (Гонконг)/Софія Санчес (Мексика) 7:5, 6:4

Суперницями дуету українки та представниці Гонконгу у другому колі стануть Еміна Бектас (США)/Александра Круніч (Сербія). Поєдинок заплановано на завтра, 13 вересня. Орієнтовний початок — 00:30 за київським часом.

Нагадаємо, на цьому турнірі також виступалаа інша українка, Ангеліна Калініна. Вона поступилась представниці приймаючої країни Ренаті Сарасуа у першому колі.