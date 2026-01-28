Серена Вільямс підтримала Гофф після поразки від Світоліної
Легендарна тенісистка Серена Вільямс підтримала землячку Коко Гофф після поразки від першої ракетки України Еліни Світоліної у чвертьфінальному поєдинку Australian Open.
Відповідні слова 23-разова переможниця турнірів Grand Slam написала в соцмережі X.
"Пристрасть. Турбота. Важливість. Немає нічого поганого в тому, що ти не любиш програвати. Коко, коли захочеш, я покажу тобі, як знищити (ракетку, – прим.) одним ударом... у стилі Серени", – написала колишня тенісистка.
Після невдалої гри проти Еліни Світоліної та вильоту з турніру Гофф розтрощила ракетку в підтрибунному приміщенні.
У післяматчевій пресконференції американка пояснила, що намагались уникнути камер, щоб не демонструвати емоцій публічно.
Нагадаємо, що перемога над Коко Гофф дозволила Еліні Світоліній вперше у кар'єрі пробитися до півфіналу Australian Open, а також уперше після народження доньки повернутися в першу десятку рейтингу.
У півфіналі Еліна зустрінеться з "нейтральною" Аріною Сабалєнка. У попередніх шести матчах проти білоруски українка здобула одну перемогу.
31-річна одеситка стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу (51). У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову (134).
