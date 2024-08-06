Позбулася двоголової курки в паспорті: російська тенісистка виступатиме за історичну Батьківщину
Вже колишня російська тенісистка Еліна Аванесяна відтепер буде представляти Вірменію.
Про це вона повідомила у своєму X (Twitter).
"З гордістю повідомляю, що я офіційно стала громадянином Вірменії, і для мене велика честь змагатися під вірменським прапором, починаючи з турніру Cinncinnaty Open. Я щаслива, що починаю нову главу хочу прославити Батьківщину моїх предків", — написала Аванесян.
Еліна народилася в російському місті Пятигорськ. Батьки тенісистки — вірмени, які переїхали до Росії у 1992 році через війну в Нагірному Карабаху.