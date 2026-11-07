Рибакіна пропустила тренування через хворобу: шанс для Костюк зіграти на Підсумковому турнірі

Перша ракетка світу з Казахстану Єлена Рибакіна через погане самопочуття скасувала заплановане тренування та пропустила офіційний медіадень Підсумкового турніру.

Про це повідомляє The Desert Sun.

Рибакіна виявилася єдиною з восьми учасниць одиночного турніру, яка не провела заплановану пресконференцію напередодні WTA Finals.

Представники WTA пояснили відсутність тенісистки тим, що вона погано почувається. Зустріч Рибакіної з журналістами перенесли на суботу, 7 листопада. Подробиці її стану здоров'я організатори не розкрили.

Єлена також скасувала заплановане тренування з Міррою Андрєєвою. При цьому ще 5 листопада казахстанська тенісистка тренувалася разом з Еліною Світоліною, а двома днями раніше брала участь в офіційній церемонії жеребкування Підсумкового турніру.

Зазначимо, що Рибакіна є чинною чемпіонкою WTA Finals.

Свій перший матч на Підсумковому турнірі представниця Казахстану повинна провести в неділю, 8 листопада, проти чеської тенісистки Лінди Носкової. Також до її групи потрапили американки Коко Гофф і Джессіка Пегула.

Якщо Рибакіна не зможе розпочати виступ на WTA Finals, її замінить українка Марта Костюк, яка приїхала до Індіан-Веллса у статусі першої запасної й уже провела там тренування.

Нагадаємо, що минулого тижня Рибакіна знялася перед чвертьфінальним матчем турніру WTA 500 у Токіо через травму шиї.