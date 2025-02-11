Сенсація у Катарі. Костюк вибила з боротьби третю ракетку світу

Українська тенісистка Марта Костюк (21) вийшла до третього кола турніру серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025.

У другому раунді змагань за 1 годину 14 хвилин Костюк несподівано перемогла третю ракетку світу Коко Гофф (США) з рахунком 6:2, 7:5.

Перший сет Марта розпочала вдало, повівши 2:0, 4:1. Гофф ніяк не могла увійти у гру, раз по раз завершуючи розіграші невимушеними помилками. Костюк цим скористалася на повну, забравши партію 6:2.

А ось у другому сеті українці довелося відіграватися після відданої подачі у третьому геймі. Марті вдалося зрівняти рахунок 4:4, після чого за рахунку 6:5 на свою користь вона змогла прийняти на матч.

Костюк за гру 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 7 помилок на подачі та 2 брейки.

Qatar TotalEnergies Open 2025 – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $3,654,963

Друге коло, 11 лютого

Марта Костюк (Україна) – Коко Гофф (США) 6:2, 7:5

Це була п'ята зустріч тенісисток, Гофф залишається попереду, але вже з рахунком 3:2.

У третьому колі турніру Марта зустрінеться з переможницею польської дуелі Магда Лінетт (36) – Магдалена Френх (28).

Нагадаємо, напередодні Костюк залишила парний розряд турніру в Досі.