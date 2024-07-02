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Дебют не вдався: Байндль зазнала поразки у першому колі Вімблдону-2024

Владислав Уткін — 2 липня, 16:05
Дебют не вдався: Байндль зазнала поразки у першому колі Вімблдону-2024

Українська тенісистка Катерина Байндль (184) зазнала поразки від німкені Лаури Зігемунд (72) у першому колі Вімблдону-2024.

Матч тривав 1 годину 34 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 6:1.

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Перше коло, 2 липня

Лаура Зігемунд (Німеччина) — Катерина Байндль (Україна) 6:4, 6:1

Зазначимо, що це була шоста зустріч тенісисток, відтепер рахунок у серії – 5:1 на користь Лаури.

Раніше на Вімблдоні стартували ще чотири українські тенісистки. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева здобули впевнені перемоги, а Леся Цуренко поступилася колишній росіянці Грачовій.

Зігемунд Катерина Байндл Вімблдон-2024

Катерина Байндл

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