Бойовий дебют на Grand Slam: огляд матчу Кіз – Олійникова на Australian Open
Українська тенісистка Олександра Олійникова (92) не змогла обіграти чинну чемпіонку Australian Open американку Медісон Кіз (9) у першому колі цьогорічного турніру.
Це був дебютний матч 25-річної киянки в основній сітці турнірів Grand Slam.
Огляд поєдинку Кіз – Олійникова
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Перше коло, 20 січня
Медісон Кіз (США) – Олександра Олійникова (Україна) 7:6(6), 6:1
Нагадаємо, що з чотирьох українок, які стартували на Australian Open в одиночному розряді, бар'єр першого кола зуміла подолати лише Еліна Світоліна. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева свої матчі програли.
Також поступилась на старті турніру й інша українська тенісистка Ангеліна Калініна.