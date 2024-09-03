🥇🥈 Ще один подвійний подіум: Шенгур та Трусов виграли золото та срібло на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у плаванні на 100 метрів на спині серед представників класу S7.

У фінальному запливі виступили троє українців: Юрій Шенгур, Андрій Трусов та Євгеній Богодайко. У підсумку піднятися на подіум не вдалося лише останньому, він посів 6 місце.

Шенгур виграв дебютну в кар'єрі золоту нагороду Паралімпіади, а срібним призером став Трусов, для якого це дев'ята медаль найпрестижніших змагань у паралімпійському спорті.

Компанію нашим плавцям на п'єдесталі пошани склав італієць Федеріко Бічеллі.

Плавання. 100 метрів на спині, чоловіки. Клас S7

1. 🥇 Юрій Шенгур (Україна) — 1:09,51

2. 🥈 Андрій Трусов (Україна) — 1:10,42

3. 🥉 Федеріко Бічеллі (Італія) — 1:12,23

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6. Євгеній Богодайко (Україна) — 1:13,89

Для збірної України це 37-ма та 38-ма медалі у Парижі-2024. Відтепер у нашій скарбничці 6 золотих, 13 срібних нагород і 19 бронзових. Абсолютну більшість — 25 медалей — здобули саме плавці.

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, чим нижчий клас, тим складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

За всіма подіями шостого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.