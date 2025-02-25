МОК тисне на лижну та біатлонну федерації з метою допустити росіян до змагань

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) закликає Міжнародну лижну федерацію (FIS) та Міжнародний союз біатлоністів (IBU) допустити російських спортсменів до міжнародних змагань.

Про це повідомляє SVT.

МОК чинить сильний тиск на FIS та IBU, посилаючись на успішний досівд участі нейтральних спортсмені у літній Олімпіаді 2024 року в Парижі.

Очікується, що МОК незабаром ухвалить рішення про допуск росіян та білорусів у нейтральному статусі до Олімпіади-2026 (6 – 22 лютого). Проблема полягає в тому, що без допуску від FIS та IBU до міжнародних змагань російські та білоруські спортсмени не зможуть набрати необхідні рейтингові очки, щоби завоювати олімпійські ліцензії.

Президент IBU Олле Даллін підтвердив інформацію про те, що тиск з боку МОК дійсно має місце:

"Можна сказати, що в МОК вважають, що подібний підхід був би корисним і для Олімпіади в Мілані. Але наразі чинне рішення полягає в тому, що Росія та Білорусь залишаються відстороненими, тому це питання ми не обговорюємо", – заявив функціонер.

Нагадаємо, у середу, 26 лютого в норвезькому Тронхеймі стартує чемпіонат світу 2025 року з лижних видів спорту.