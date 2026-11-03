Дворазова олімпійська чемпіонка з гірських лиж завершила кар’єру

Іменита швейцарська гірськолижниця Мішель Гізін ухвалила рішення завершити кар'єру у віці 32 років.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу (FIS).

У грудні минулого року Гізін отримала ряд важких травм внаслідок падіння на домашньому етапі Кубку світу в Санкт-Моріці. Після тривалих вагань Мішель вирішила не повератится у спорт. Влітку поточного року вона вийшла заміж за італійського гірськолижника Луку Де Аліпрандіні.

Гізін виступала на Кубку світу з сезону-2012/13. Здобула 1 перемогу та 21 раз піднялася на подіум на етапах Кубку світу, в сезоні-2020/21 замкнула топ-3 загального заліку. В 2018 і 2022 роках Гізін ставала олімпійською чемпіонкою в комбінації.

Влітку поточного року не повертатися в спорт після важкої травми вирішила інша зіркова швейцарська гірськолижниця, Лара Гут-Бехрамі.