Найкращого лижника Росії не допустять до міжнародних змагань – норвезькі ЗМІ

Найкращий лижник Росії Олександр Большунов не отримає "нейтрального" статусу для допуску до міжнародних змагань на сезон-2026/27.

Про це повідомляє NRK.

За їхньою інформацією, таке рішення було ухвалене напередодні Радою Міжнародної федерації лижного спорту на сноубордингу (FIS). При цьому, в організації зберігаються побоювання щодо того, що Большунов зможе подати апеляцію у Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) і виграти її.

Зазначимо, восени поточного року FIS суттєво послабила критерії "нейтральності" для російських лижників. Внаслідок цього допуск до змагань отримали особи, які були помічені в прямій підтримці військової агресії проти України. Серед них – стрибун з трампліна Євгеній Клімов, який, як і Большунов, брав участь у сумнозвісному мітингу в Лужніках у березні 2022 року.

Раніше заявку на отримання "нейтрального" статусу подала і найбільш активна прихильниця Володимира Путіна в збірній Росії, Вероніка Степанова.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2022 Большунов завоював три золота. Навесні минулого року будинок його батьків у селі Подивотьє Брянської області (декілька кілометрів від кордону з Україною) згорів внаслідок влучання боєприпасу.