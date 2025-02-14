Гераскевич виграв перше в кар'єрі золото на Кубку Європи зі скелетону

Український скелетоніст Владислав Гераскевич здобув перемогу на етап Кубка Європи в норвезькому Ліллегаммері.

У першій спробі Гераскевич показав найкращий час – 51,96 секунди. Друга спроба виявилася ще кращою за часом для Владислава – 51,95. Із загальним результатом 1:43,91 наш земляк виграв дебютну в кар'єрі золоту медаль Кубку Європи зі скелетону.

Це перша нагорода Владислава Гераскевича у поточному сезоні. До цього 26-річний українець був четвертим на етапі Кубка світу в німецькому Вінтерберзі.

Інший українець Ярослав Лавренюк зумів залишитися на 11-й позиції у гонці попри те, що показав гірший результат на розгоні та фініші – 52,96 секунди. Для нього це найкращий результат на Кубку Європи в кар'єрі — перед цим був 12-м в Ліллегаммері у сезоні 2023/24.

"Срібло" етапу Кубка Європи дісталося представнику Німеччини Феліксу Зейбелю, а бронзова медаль в активі австрійця Александера Шлінтнера.

Кубок Європи зі скелетону. Ліллегаммер

1. Владислав Гераскевич (Україна) – 1:43,91

2. Фелікс Зейбель (Німеччина) +0,26

3. Александер Шлінтнер (Австрія) + 0,27

...

11. Ярослав Лавренюк (Україна) +1,79

Зазначимо, що для Гераскевича це друга в кар'єрі перемога на міжнародних змаганнях. Раніше український скелетоніст вигравав золото на Кубку Північної Америки у 2018 році.

Нагадаємо, нещодавно Владислав Гераскевич повторив особистий рекорд на чемпіонаті Європи.