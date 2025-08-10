2 золота, срібло та бронза: українські веслувальники на човнах "Дракон" завоювали медалі Всесвітніх ігор

Федерація України з веслування на човнах "Дракон"

На Всесвітніх іграх 2025, що проходять у китайському місті Ченду, скарбничка збірної України поповнилася черговими нагородами.

У змаганнях з веслування на човнах "Дракон" українські спортсмени завоювали 4 медалі у 5 фіналах, що відбувалися 10 серпня.

У заїзді на 200 метрів серед човнів на 8 місць українці посіли 5 місце, проте вже екіпаж 10-місткого човна на 200 метрів завоював бронзу.

Срібну нагороду завоював екіпаж на 10 місяць у змаганнях на 500 метрів, а золоті нагороди до скарбнички збірної України принесли екіпажі відкритого 8-місткого човна на 500 метрів, а також 10-містка команда у гонці переслідування на 2000 метрів.

Збірну України з веслування на човнах "Дракон" на Всесвітніх іграх-2025 представляли: Віктор Свиридюк, Микола Верховецький, Юрій Бардашевський, Сергій Семенюк, Олександр Кальмус, Данило Кухарук, Олеся Матвієнко, Анастасія Мазуренко, Ольга Бураго, Сніжана Жигайло, Катерина Петренко, Олена Скворцова.

Після цих результатів Україна піднялася на третю сходинку в медальному заліку з 8 медалями, 4 з яких золоті. Очолює список Німеччина, яка має загалом 18 нагород, 8 з яких вищого ґатунку.