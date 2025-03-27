Подача як головний фактор успіху: хто лідирує у тенісі у 2025 році

Подача завжди була одним із ключових елементів у сучасному тенісі, і аналіз сезону-2025, заснований на даних TennisStats.com, підтверджує цю тенденцію. Високий зріст, фізична підготовка та новітні методики тренувань дозволяють спортсменам припускатися меншої кількості помилок та вигравати значну кількість очок завдяки потужним подачам.

Чоловічий теніс: домінування гігантів

Одним із головних відкриттів цього сезону став француз Джованні Мпетші Перрікар. Тенісист із зростом 2,03 м виконує в середньому 13,73 ейса за матч, що є найкращим показником у ATP-турі. Незважаючи на те, що через хворобу він пропустив більшу частину лютого, у матчі другого кола Мастерсу в Індіан-Веллсі проти Фабіана Марожана він виконав 10 подач навиліт у першому сеті.

Перрікар також є лідером за кількістю подач, які суперники не можуть повернути у гру. За останні 12 місяців цей показник досяг 45,6%. Єдиним, хто наблизився до цього результату, є американець Райлі Опелка (41,9%), чий зріст становить 2,11 м.

Конкуренцію Перрікару у рейтингу ейсів складають Губерт Гуркач (13,42 ейси за матч) і Маттео Берреттіні (13,14). Відзначаються також Таллон Грікспор (10,45), Кантен Аліс (10,42) та Александер Бублик (9,95), який, утім, часто припускається подвійних помилок (6,07 за матч).

Цікаво, що лідери світового рейтингу дещо втратили у кількості ейсів. Наприклад, Яннік Сіннер подає 6,91 ейса за матч (проти 7,4 минулого року), а Олександр Звєрєв знизив цей показник із 9,5 до 6.

Жіночий теніс: нові імена серед лідерів

У жіночому турі також з’явилися нові фаворити. Китайська тенісистка Чжен Ціньвень демонструє феноменальну статистику: 7,17 ейсів за матч і 31,2% подач, які суперниці не можуть повернути. Американка Аліша Паркс зі зростом 1,85 м (7,13 ейси за матч) поступається їй лише несуттєво, проте має проблему зі стабільністю, припускаючись у середньому 6 подвійних помилок за гру.

Серед інших лідерок – Клара Таусон із Данії (7,00 ейсів за матч) та Єлєна Рибакіна (6,31), яка стабільно тримається в топ-10 світового рейтингу. Зріст спортсменок становить 1,82 та 1,84 м відповідно.

Вражає стабільність Наомі Осаки: 6,12 ейсів за матч і лише 1,5 подвійних помилки. Що стосується Клари Таусон, то вона впевнено лідирувала за загальною кількістю ейсів до турніру в Індіан-Веллсі – 138 у 19 матчах. Показник частоти подач навиліт (10%) Таусон є одним із найвищих у WTA-турі.

Вплив покриття на статистику

Більшість турнірів на початку сезону проходять на швидких хардових покриттях, що сприяє більшій кількості ейсів. Однак незабаром розпочнеться ґрунтовий сезон, де роль подачі зменшується через більший кут відскоку м’яча. Середня кількість ейсів на ґрунті у 2024 році становила 5,6% – 11%, тоді як на харді цей показник сягав 16%.

Після ґрунтового сезону тенісисти перейдуть на трав’яні корти, де перевагу матимуть гравці з потужною подачею. На минулорічних трав’яних турнірах середня кількість ейсів досягала 17,1% від усіх подач.

Зміна покриття вірогідно вплине на розташування лідерів у рейтингу, але можна бути впевненими: подача й надалі відіграватиме вирішальну роль у великих перемогах.