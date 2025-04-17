Національні чемпіони США з хокею брати Кондрашови гратимуть в американській студентській лізі NCAA

20-річні українські нападники Артур і Артем Кондрашови стали гравцями команди "Lebanon Valley College", яка виступає в системі ліг NCAA.

Клуб із чемпіонськими амбіціями розраховує на майстерність киян, які цього року були лідерами команди "New Jersey Bears" у топовій молодіжній лізі США "EHL" та набрали відповідно: Артур – 43 (17+26) очки у 46 матчах, Артем – 36 (13+23) у 39 матчах. Вони увійшли в "топ-10" найкращих бомбардирів "EHL".

https://www.easternhockeyleague.org/news_ article/show/1334318

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Брати – вихованці київської хокейної школи. Виступали у складі столичних клубів "Сокіл" і "Льодинка".

У сезонах 2019–2020 та 2020–2021 років грали за фінський хокейний клуб "HAKI" разом із гравцями національної збірної України Трахтом і Шаповаловим.

З 2021 року виступають у юніорських лігах США за відомі клуби, такі як "New Jersey Rockets 18AAA" та "Skipjacks Hockey Club 18AAA". А у 2022 році відсвяткували титул національних чемпіонів США.

Слід відмітити, що цього року вихованці "Льодинки", кияни Кородюк та Данілов, також стали гравцями у командах американської університетської ліги NCAA.

Ми раді досягненням наших перспективних спортсменів і уважно стежимо за їхніми успіхами, адже вони мають потенціал посилити національну збірну України!