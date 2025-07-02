GGBET — офіційний спонсор ФК "Полісся" (Житомир)

Не встиг завершитися сезон УПЛ, як футбольні команди почали готуватися до нового. Один з етапів підготовки — підписання партнерств для клубів. Першими про угоду заявили хоч і нові, але вже гучні імена в українському спорті: букмекерський бренд GGBET та ФК "Полісся" (Житомир).

Сьогодні два бренди анонсували офіційне партнерство. GGBET і "Полісся" запускають нову хвилю контенту, інтерактивів, спецпроєктів та форматів, які дозволять кожному фанату бути ще ближче до улюбленої команди. Від офлайн подій до диджиталу — кожен проєкт надихатиме та мотивуватиме вболівальників об’єднуватися навколо команди вовків, яка грає для своїх.

"Зараз наш клуб перебуває у стадії трансформації: ми змінюємось, зростаємо, плануємо, і саме в цей час нам важливо, хто поруч із нами. Партнерство з GGBET — це той міжнародний досвід та підтримка, яких ми потребуємо та готові інтегрувати в наше спільне майбутнє та співпрацю", — поділився Олександр Денисов, директор з маркетингу, медіа та спонсорства ФК "Полісся".

У GGBET також бачать багато перспектив у співпраці з житомирським клубом.

"Ми з натхненням долучаємось до партнерства з ФК "Полісся". Це команда з характером, амбіціями та відданими вболівальниками. Житомирські вовки — це про емоції, боротьбу до кінця. Наше завдання — посилити ці чесноти, створивши якісні продукти для вболівальників. Впевнені, що клуб гідно представлятиме Україну в єврокубках", — відзначив Сергій Міщенко, CEO GGBET UA.

Вже в липні "Полісся" на чолі з новим головним тренером клубу Русланом Ротанем розпочне свій шлях у матчах 2 раунду кваліфікації Ліги конференцій.