Цифрові технології на футбольному полі: як криптовалюти змінюють фанатський досвід

За два роки плідної співпраці WhiteBIT та Національна збірна команда України з футболу створили унікальний кейс взаємодії, який поєднав світ криптовалют і футбольних фанатів. Це партнерство дало змогу вболівальникам вперше в Європі купувати квитки на матчі збірної України за криптовалюту — що стало зручним і сучасним способом підтримати команду. Окрім технологічних інновацій, були реалізовані програми допомоги військовим ветеранам, розвиток інклюзивного футболу та всеукраїнські проєкти спрямовані на єднання футбольної спільноти навколо підтримки збірної під час Чемпіонату Європи з футболу.

Квитки на футбол за криптовалюту

WhiteBIT разом зі збірною першими в Європі впровадили продаж квитків на футбольні матчі за криптовалюту. Вже понад 6000 квитків на сім поєдинків було придбано саме за цифрові активи. Сьогодні близько 8% усіх квитків купують за крипту, а спеціальний передпродаж лише для власників криптоактивів дає можливість обрати найкращі місця за кілька днів до офіційного старту продажів.

Соціальна відповідальність і благодійність — серце партнерства

Для WhiteBIT благодійні внески в рамках партнерства зі збірною — можливість не лише підтримати спорт, а й зробити реальний внесок у відновлення й розвиток України, допомогти людям отримати нові можливості та надихнути спільноту на добрі справи. Це те, що об’єднує цифрові технології з людяністю і створює справжні зміни в житті людей.

У березні 2024 року криптобіржа підтримала ініціативу "Збір збірної для суперлюдей", надавши 100 000 гривень на закупівлю спортивних протезів для військових ветеранів, допомагаючи їм повернутися до активного життя. У квітні в межах спільного благодійного проєкту GivingCharityPass WhiteBIT передали 5 мільйонів гривень, з них 3,5 мільйони — на підтримку військових і 1,5 млн — на фінансування участі чоловічої збірної України з футболу серед гравців з ампутованими кінцівками на Євро-2024 у Франції. Також у грудні 2024 року WhiteBIT разом із ФК "Металіст 1925" долучилися до Різдвяного збору збірної, спрямувавши 300 000 гривень на обладнання для спортивної реабілітації військових у Запоріжжі.

Залучення вболівальників: гасло на стадіоні й гейміфікація

У лютому 2024 року WhiteBIT разом зі збірною України запустили унікальну ініціативу, яка дозволила кожному вболівальнику стати голосом підтримки на знаковому матчі збірної у Вроцлаві під час плей-оф Євро-2024. Цей крок став важливим етапом у залученні фанатів до активної підтримки команди.

Проєкт створив майданчик, де голос кожного вболівальника отримав реальне визнання, а атмосфера на стадіоні наповнилася єдністю та емоційною підтримкою. Переможцем стало гасло: "Синьо-жовті — це наш код, єдина команда, єдиний народ!", а авторка слогана не лише побачила матч наживо, але й почула, як весь стадіон скандує її слова.

Одна нація, одна гра

Ще один масштабний проєкт під назвою "Збірна24. Збери свою команду" також виник на перетині спорту, технологій та криптовалюти. Вперше в історії українського футболу тисячі фанатів не лише слідкували за грою, а й активно впливали на підтримку збірної завдяки унікальній блокчейн-гейміфікації.

Колекційні картки із зображеннями улюблених гравців стали справжнім феноменом! Вони не просто продавались у найбільшій роздрібній мережі України, АТБ, — фанати стояли в чергах від самого ранку, аби придбати бажану картку. Картки навіть перепродавалися на OLX, створювалося безліч Telegram-чатів для обміну, а тисячі людей публікували ролики з полюванням на потрібну картку у соцмережах. Для багатьох це було більше, ніж просто розвага — це було справжнє захоплення, що нагадувало колекціонування фішок, наліпок та подібних дрібничок у дитинстві. До того ж учасники мали шанс отримати криптобонуси, а загальний призовий фонд у 250 000 USDT мотивував користувачів бути активними.

Співпраця WhiteBIT та збірної України з футболу — потужний приклад того, як спорт і сучасні технології можуть взаємодіяти на благо країни, об’єднуючи фанатів, підтримуючи ветеранів і просуваючи інновації. Це партнерство — не просто історія успіху, а крок у майбутнє, де криптовалюти та блокчейн відкривають нові горизонти для розвитку спорту в Україні.