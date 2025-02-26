Binance у Буковелі: як швидкість на схилах перетворюється на криптовалюту

Binance, найбільша криптовалютна біржа за обсягом торгів та кількістю користувачів у світі, стала офіційним партнером всесезонного курорту Bukovel на зимовий сезон 2024–2025.

Найбільша криптобіржа інтегрувала криптовалютні продукти в зимові розваги, пропонуючи гостям курорту можливість поєднувати швидкість та криптовалюти, отримуючи кешбек у цифрових активах.

Binance створила серію інтерактивних розваг для гостей курорту, які поєднують драйв гірськолижного відпочинку з сучасними фінансовими технологіями:

Binance Hub — простір, де кожен може протестувати фінансові стратегії, отримати персоналізовані криптопрогнози і поборотися за 0,1 BTC (~$10 000) .

Щодня зону відвідують близько 300 осіб. Один із учасників навіть заявив, що внесе депозит у $10 000, якщо прогноз виявиться позитивним — і так і зробив.

Binance також планує два ексклюзивних дропи фірмового мерчу, який можна буде отримати за відмітки в соцмережах і участь у активностях.

"Накатай на крипту" — зона на трасі №17А , де швидкість спуску конвертується в USDC . Вперше в Буковелі лижники та сноубордисти можуть не тільки перевірити свої сили на трасах, але й отримати цифрову винагороду за швидкість. Чим вища швидкість — тим більше бонусів. Кожні два тижні найшвидший учасник отримує 200 USDC.

З моменту запуску активностей у них взяли участь більше 6 000 гостей, а максимальна зафіксована швидкість на трасі досягла 60 км/год.

"Ця зона стала однією з найпопулярніших локацій як для наших користувачів, так і для тих, хто лише знайомиться з криптовалютами" , — зазначають у маркетинговій команді Binance в Україні.

Криптокешбек на скіпаси — до 500 грн у цифрових активах за покупку скіпаса, для цього достатньо відсканувати QR-код у касовій зоні.

Binance на санній трасі. Binance розширила своє присутність у Буковелі, відкривши брендовану зону прокату санок. З 18:00 на трасі №7А гості можуть орендувати санки та прокататися у фірмових шоломах Binance.

Фінанси стали частиною відпочинку

"Binance трансформує уявлення про цифрові активи, роблячи їх доступними в повсякденному житті. Bukovel — це ідеальна платформа для експериментів, де криптовалюта стає не тільки фінансовим інструментом, але й елементом розваг" , — зазначають у маркетинговій команді Binance в Україні.

"Щороку Bukovel приймає сотні тисяч туристів, і ми прагнемо додавати нові можливості для яскравого відпочинку. Партнерство з Binance дозволяє нам запропонувати інноваційний формат інтерактивів, який поєднує спорт та фінансові технології. Це новий рівень залучення гостей, що відповідає глобальним трендам цифровізації" , — коментує Аліса Гололобова, маркетинговий директор Bukovel .

Україна серед лідерів прийняття криптовалют

Згідно з дослідженнями, близько 12% українців активно користуються криптовалютами, що робить країну одним із глобальних лідерів цифрових фінансів. Інтеграція криптоактивностей у Буковелі підтверджує, що цифрові технології органічно вписуються у повсякденне життя українців.

"Криптовалютний ринок України дедалі більше демонструє високу залученість населення, і наші активності у Bukovel це підтверджують. Впровадження таких ініціатив — це не просто маркетинг, а крок до масової інтеграції криптовалют у реальне життя", — зазначає Кирило Хом’яков, голова регіонів Центральної та Східної Європи, Центральної Азії та Африки в Binance.

Активності Binance у Буковелі триватимуть до кінця зимового сезону, дозволяючи відвідувачам випробувати себе на швидкість і отримати криптовалютні бонуси.