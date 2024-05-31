Григорій Козловський про "Рух" у ТОП-10 рейтингу CIES Football Observatory – звитяги вже скоро

ФК "Рух" посів 8 місце у ТОП-10 рейтингу CIES Football Observatory за індексом безперервності, який враховує стабільність команди, її вікову структуру та контрактну політику.

Метою рейтингу є виявлення команд, які є найстабільнішими та найкраще підготовлені до підтримки високого рівня виступів у наступних сезонах.

Дані вимірювались кількістю гравців у лізі за останні три роки, віковою структурою - відсотком хвилин у поточному сезоні футболістів віком від 31 року (за винятком воротарів), а також відсотком хвилин футболістів чиї контракти закінчуються не пізніше 31 грудня 2025 року.

Григорій Козловський - засновник, почесний президент ФК "Рух" (Львів), бізнесмен і меценат



ФК "Рух" засновником якого є львівський меценат та спортивний функціонер Григорій Петрович Козловський опинився в рейтингу поруч з такими клубами як "Арсенал", "Астон Вілла", "Боруссія" (Менхенгладбах), "Манчестер Сіті", "Нью-Йорк Сіті", "Брентфорд", "Уніон", "Баєр" та "Реал Сосьєдад".

У рейтингу знаходиться 800 клубів з 59 ліг світу.

"Вітаю всю "жовто-чорну" родину з цим чудовим досягненням. Це визнання є свідченням наполегливої праці та самовідданості усього колективу, який продемонстрував стійкість, командний дух і прагнення до перемоги. Пишаюся тим, як розвивається наш клуб. Ми обрали свій шлях, яким впевнено крокуємо вперед та діємо згідно з нашою стратегією розвитку! Вірю, що ФК "Рух" та футбольна Академія "Руху" – це про світле футбольне майбутнє!", - зазначив Григорій Козловський.

Раніше CIES Football Observatory розраховував кількість хвилин, які провели на полі гравці віком до 21-го року в 61-ій лізі світу, зокрема у топ-31 лізі Європи.

Рейтинг очолив львівський ФК "Рух" з показником 52,4%. Друге місце посіла словацька "Жиліна" – 44,5, а третім став австрійський "Ред Булл" із Зальцбурга – 42,7.

"На практиці доказуємо, що системний підхід – основа успіху. "Рух" потрапив у ТОП-10 рейтингу CIES Football Observatory за індексом безперервності на основі стабільних виступів команди, її вікової структури та контрактної політики. Експерти високо оцінюють шанси "жовто-чорних" на поточні та майбутні успіхи команди", - додав засновник ФК "Рух" Григорій Козловський.

Григорій Петрович Козловський зазначив, що футбольний клуб та Академія "Руху" та уся "жовто-чорна" родина і надалі робитиме все, щоб розвивати футбол, виховувати талановитих футболістів та досягати нових висот.

Як повідомлялося, напередодні сайт "Обозреватель" склав рейтинг ТОП-10 західноукраїнських бізнесменів, які активно розвивають спорт. До нього крім Григорія Козловського увійшли зокрема такі відомі бізнесмени та меценати Олександр Свіщов, Роман Федишин та інші.

Олександр Юрійович Свіщов - президент Федерації водного поло України, український бізнесмен, меценат. Олександр Свіщов очолює ватерпольний клуб "Динамо" Львів". За його президентства клуб досягнув значних результатів: за кілька років стає семиразовим чемпіоном України, восьмикратним володарем Кубку України, трикратним володарем Суперкубку України. ВК "Динамо" Львів" сьогодні - абсолютний лідер Суперліги з водного поло сезону 2023/2024.

Григорій Петрович Козловський - засновник та почесний президент ФК "Рух", відомий львівський бізнесмен та меценат. У 2009 році узяв під свою опіку дорослу та юнацьку команди футбольного клубу "Рух" у місті Винники. Завдяки підтримці Григорія Козловського відбувається розвиток футболу не тільки на Заході, а по всій Україні. Бізнесмен та меценат створює унікальний проект, - Академію футболу ФК "Рух", - першу у своєму роді, яка не має аналогів в Україні.