Вперше в історії: Україна здобула медаль Всесвітніх ігор у спортивній аеробіці
Getty Images
Українці Анастасія Курашвілі та Станіслав Галайда здобули історичну бронзу зі спортивної аеробіки на Всесвітніх іграх 2025, що проходять в китайському Ченду.
У фіналі змагань в змішаних парах Курашвілі та Галайда набрали 18,900 балів, що дозволило обійти Італію. Золото здобула Японія, а на другому місці опинився Азербайджан.
Всесвітні ігри 2025
Спортивна аеробіка (змішані пари)
- Японія – 20,150 балів
- Азербайджан – 19,750
- Україна – 18,900
Зауважимо, що це перша медаль в історії України на Всесвітніх іграх у спортивній аеробіці. Загалом в України уже 35 медалей Всесвітніх ігор 2025: 15 золотих, 9 срібних та 11 бронзових.
Напередодні Анатолій Новописьменний виграв чергову для України золоту медаль Всесвітніх ігор-2025. Спортсмен посів перше місце у змаганнях з паверліфтингу в категорії "хевівейт".