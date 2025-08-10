Українська правда
Соколова завоювала срібло Всесвітніх ігор-2025 у вейксерфінгу

Станіслав Лисак — 10 серпня 2025, 09:54
Софія Соколова
Instagram: a.wake.fish

Українська вейкбордистка Софія Соколова завоювала срібну медаль Всесвітніх ігор-2025, що проходять у китайському місті Ченду.

У фіналі з вейксерфінгу 17-річна українська спортсменка посіла друге місце з результатом 50 балів. Краще виступила лише канадка Бейлі Раш. Бронзову нагороду здобула представниця Південної Кореї Джухі Мун.

Для українки на цьому завершуються виступи на Всесвітніх іграх. Зауважимо, що її медаль стала для України вже дев'ятою на змаганнях у Китаї.

У медальному заліку збірна України посідає 5 місце з 4 золотими, 4 срібними та однією бронзовою нагородою. Лідером залишається Німеччина, яка має 9 золотих та 21 нагороду загалом.

Напередодні українські веслувальники на човнах "Дракон" додали до скарбнички України відразу 4 медалі Всесвітніх ігор, 2 з яких золотого ґатунку, а боєць джіу-джитсу Богдан Мочульський вийшов у півфінал змагань.

