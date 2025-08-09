Українська правда
🥇 Український каратист Талібов виграв золото Всесвітніх ігор 2025

Денис Шаховець — 9 серпня 2025, 15:27
Різван Талібов
На Всесвітніх іграх 2025, що проходять у китайському місті Ченду, скарбничка збірної України поповнилася черговою нагородою у карате.

У категорії понад 84 кілограми Різван Талібов виграв золоту медаль, здолавши у фіналі чемпіона Ігор 2022 року, хорвата Анджело Квешича (4:0).

Перед цим у півфінальній сутичці 27-річний українець виявився сильнішим за іранця Салеха Абазарі – 4:0.

Для Талібова це перша в кар'єрі нагорода Всесвітніх ігор. Українець також двічі ставав бронзовим призером Євро в особистому турнірі.

Напередодні українка Анжеліка Терлюга стала віцечемпіонкою Всесвітніх ігор у ваговій категорії до 55 кілограмів.

Зазначимо, що для України це четверта медаль Всесвітніх ігор 2025.

