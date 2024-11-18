Оголена жінка зірвала фінал кубку з американського футболу: фанати та гравці у шоці

Під час фінального матчу Grey Cup у Канадській футбольній лізі сталася несподівана подія, яка здивувала глядачів і викликала ніяковість у гравців.

Оголена жінка вибігла на поле, перервавши гру між командами Вінніпег Блю Бомберс та Торонто Аргонавтс, що проходила у Ванкувері.

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Жінка з'явилася на полі в одній лише куртці, яку вона тримала в руках. Вона махала руками в повітрі, а потім навіть лягла на газон. Однак, на відміну від більшості подібних інцидентів, ця ситуація не привернула надто багато уваги.

We got a female streaker at the #GreyCup 😭 https://t.co/6UcvOCFr0u — SPORTS TREE LTD. (@sportstreeltd) November 18, 2024

Стюарди залишалися спокійними, а гравці, що знаходилися на протилежному кінці поля, з ніяковістю чекали продовження гри. Врешті-решт, жінка самостійно покинула поле, накинувши куртку перед тим, як її супроводила охорона.

Що стосується самого матчу, то він завершився перемогою Торонто Аргонавтс із рахунком 41:24, які здобули свій рекордний 19-й титул Grey Cup.