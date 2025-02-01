Не Медведєвим єдиним: п'ять наймерзотніших російських представників спорту

На жаль, міжнародне спортивне суспільство продовжує дозволяти російським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, хай і без свого прапора. Втім, чиновники або не бачать, або не хочуть помічати той факт, як росіяни поводять себе під час змагань та в іншому публічному просторі.

Australian Open запам’ятався не тільки неймовірними виступами Еліни Світоліної, що здобула свою соту перемогу на турнірах Grand Slam, а й абсолютно неадекватною поведінкою Даніїла Медведєва, який майже усі свої призові віддасть через штрафи за розбиті ракетки та інші прояви невдоволення власною грою.

Окрім Медведєва, росіяни показували своє справжнє обличчя майже в усіх видах спорту – від футболу до шахів. Неймовірними за цинізмом виразами відзначались не тільки спортсмени, а й функціонери високого рангу, які то бомбу хочуть скинути на Лондон, то називають "мразотою" президента МОК.

Отже, пропонуємо згадати ще п’ять представників російського спорту, поведінка яких тільки підкреслює тезу про те, що дикунам в адекватному суспільстві немає місця.

Єлена Вяльбе

Титулована російська лижниця, а нині президентка Федерації лижних гонок РФ завершила професійну кар’єру у 1998 році, після чого вирішила займатись політикою. У 2001 році Вяльбе стала "єдинороскою" та почала "активне суспільно-політичне життя".

У 2022 році Єлена заявила, що ніхто з Україною не воює, і взагалі ніхто не нападав. У той час шоковане міжнародне суспільство почало виключати росіян з усіх видів спорту, з яких це можна було зробити, що не дуже сподобалось функціонерці.

"Я скажу речі, які взагалі не можна казати. Якби ми кинули серйозну бомбу на центр Лондона, все вже закінчилося б і нас скрізь пустили б", – ось так Вяльбе відреагувала на дискваліфікацію російських лижників у вересні 2024 року.

У Держдумі після цього заявили, що такий коментар від чиновниці є простим жартом. Сподіваємось, одного разу хтось так пожартує на дім Вяльбе.

Цікаво, що особливого резонансу ці заяви у світі не викликали. У квітні того ж року Єлєна назвала президента МОК Томаса Баха "мразотою". Втім, і цього для наших партнерів виявилось замало для введення персональних санкцій на адресу функціонерки.

Сергій Карякін

Уродженець Сімферополя, людина, яка провела дитинство на Донбасі, у 2009 році змінила громадянство і перестало поважати все, що пов’язане із людяністю.

У 2014 році підтримав окупацію Криму, виклавши відповідне фото у свої соціальні мережі. Чи відреагували на це якось у ФІДЕ? Звісно, що ні. Шахіст є членом Суспільної палати РФ з 2017 року, був довіреною особою диктатора Путіна на "виборах" у 2018 році, а влітку 2024 року став ще й сенатором ради федерації у Криму.

В лютому 2022 року міжнародна шахова федерація дискваліфікувала Карякіна строком на пів року через відкриту підтримку бомбардувань України та збір коштів на користь бойовиків так званої "днр".

Відзначимо, що дискваліфікацію ніхто не продовжив та Карякін має повне право бути "нейтральним" шахістом на міжнародних змаганнях. Втім, сам Сергій цього не робить через свою "принциповість". Важко назвати принциповим спортсмена, який радіє знищенню своєї Батьківщини.

Анатолій Карпов

Ще один шахіст, який полюбляє вбивства географічних сусідів та поцілунки із владою. Колишній чемпіон світу за версією ФІДЕ у 1984-85 роках не просто грав матч проти Каспарова. Карпов представляв комуністичну ідеологію, яка була неприйнятною для його суперника – Гаррі Каспарова. Той поєдинок завершився без оголошення переможця, що сьогоднішній опозиціонер російській владі назвав "спробою врятувати Карпова від ганьби".

Анатолій був депутатом Верховної ради СРСР, підтримував Єльцина у 1996 році, а з 2011 році став депутатом Державної думи від партії "Єдина Росія". Абсолютно немає моральних та етичних принципів, що підтверджує біографія шахіст та безумовне лобіювання "лінії партії".

Попри підтримку анексії Криму та частини Донбасу у 2014 році, персональні санкції отримав лише 2022 році. Карпов, як депутат, голосував і за визнання "незалежності лнр та днр", і за підняття пенсійного віку у РФ, і за кровожерливі місцеві закони проти незалежних ЗМІ, проте залишається шаховим героєм для росіян.

Єлена Ісинбаєва

Титулована стрибунка у висоту, яка вміє лавірувати у виразах та думках. У 2013 році потрапила у скандал через публічну підтримку гомофобних законів, через що західні ЗМІ накинулись на Ісинбаєву із різкою критикою. Втім, спортсменка розповіла, що її невірно зрозуміли через недосконалість її англійської.

У 2012 році стала довіреною особою Путіна напередодні місцевих "виборів", є учасником руху "Pitin Team" та, найголовніше, є чинним майором терористичних сил РФ.

Цікаво, але цього виявилось недостатньо для країн Євросоюзу для того, щоб внести Ісинбаєву у санкційний список. Єдине, на що спромоглась міжнародна спільнота, так це виключення Єлени зі складу членів МОК.

Втім, красиве життя на іспанських островах куди краще, ніж любов диктатора. За даними журналістів, спортсменка має посвідку на проживання на Канарських островах, будинок на Тенеріфе та автомобіль бізнес-класу, який записано на чоловіка. Ісинбаєва зникла з публічного простору, відмовилась від будь-яких компліментарних заяв на адресу Росії, через що "раптово" заборгувала великі гроші місцевій податковій службі. Втім, звання майора її ніхто не позбавив.

Роман Широков

Колишній футболіст ЦСКА, Зеніта, Краснодара та інших російських клубів протягом усього свого життя відзначався неадекватними, а іноді й відверто мерзенними вчинками.

У 2011 році Широков після переможного матчу проти Словаччини заявив, що їхня збірна – "колгосп". Вже за рік після цього інциденту хавбек вступив у суперечку із вболівальниками Зеніта, використавши під час одного монологу таку кількість ненормативної лексики, яку, мабуть, не знає жодна інша людина світу.

У 2020 році Широков у матчі аматорських команд "Нічого звичного" та "Матч ТВ" побачив перед собою червону картку, після чого вдарив суддю спочатку кулаком по голові, а потім, вже лежачого рефері, ногою в обличчя.

Як "вишенька на торті", футболіст у травні 2022 року підтримав вбивства українців, розповівши про те, хто "вісім років бомбив Донбас" та ЗС РФ, які не стріляють у цивільне населення.

"Коли спецоперація завершиться розгромною перемогою російської армії, то вам усім буде соромно", – додав тоді Широков.

Дуже шкода, що у сучасному світі дуже просто видалити пост в Інстаграмі, заявити про свою недосконалу англійську, або розповісти в інтерв’ю про "затьмарення розуму", після чого будь-який росіянин, із будь-якими поглядами зможе виступати на міжнародному рівні.

На жаль, ФІДЕ мало що помічає навколо себе, коли мова йде про росіян, а організатори тенісних турнірів взагалі вважають, що без представників Росії змагання – не змагання. Навіть якщо під час його розіграшу буде зламано декілька ракеток, а суддя буде відправлений "на три літери".