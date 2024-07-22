Більше, ніж в багатьох країнах: Гутцайт назвав суму призових для українських атлетів на Олімпіаді-2024

Преміальні для українських спортсменів на Олімпійських іграх-2024 в Парижі будуть більше ніж у атлетів багатьох інших країн.

Про це заявив президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт в інтерв’ю sport-express.ua.

"Преміальні залишилися такими, як були у Токіо. 125 тисяч доларів за золото, 100 – за срібло, і 80 – за бронзу. Це не маленькі кошти. Потрібно розуміти, що наша країна перебуває в стані війни, а під час війни – це особливо великі кошти. Якщо у нас, дай Боже, будуть спортсмени з золотими нагородами, то вони отримають 125 тисяч доларів преміальних плюс президентська стипендія. Знаєте, це суттєва підтримка для кожного спортсмена. Чесно кажучи, я не цікавився питанням, які преміальні за олімпійські нагороди в інших країнах. Але ми завжди входили в одну із невеликих груп країн, де спортсмени реально отримують призові кошти. В багатьох інших країнах спортсмени не отримують такі призові, як отримують українські атлети. Розмір президентської стипендії? Точно не скажу. Напевно, може бути у районі 50-60 тисяч гривень кожного місяця. Це хороші гроші", — розповів Гутцайт.

Ігри-2024 відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Напередодні стало відомо, що на них Україна буде представлена найменшою кількістю спортсменів у своїй історії.

Нещодавно МОК опублікував список росіян та білорусів, які виступатимуть на Олімпіаді-2024.