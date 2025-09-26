Садурська встановила рекорд України та виграла друге золото чемпіонату світу 2025

Українка Катерина Садурська стала переможницею у пірнанні з постійною вагою в біластах (CWTB) на чемпіонаті світу 2025, що проводиться під егідою Міжнародної асоціації розвитку фрідайвінгу (AIDA).

Українська спортсменка пірнула на 97 метрів, що стало новим рекордом України. Друге місце посіла американка Енчанте Галлардо, у якої 96 м, у третьої Жофії Торучік з Угорщини – 92 м.

Нагадаємо, це вже друга золота медаль українки на цьому турнірі. Кількома днями раніше 33-річна Садурська перемогла в зануренні без ластів з постійною вагою. Після двох дисциплін Катерина має 172 бали та лідирує у загальному заліку ЧС.

Для спортсменки це дев'яте чемпіонство світу загалом. Раніше вона перемагала у 2022, 2023 та 2024 роках. Також Катерина виграла цього місяця золоту медаль під егідою CMAS.